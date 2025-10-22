Trung Quốc đồng ý đối thoại ‘khẩn cấp’ với EU giữa căng thẳng liên quan công ty chip 22/10/2025 07:57

Ngày 21-10, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic nói rằng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã chấp nhận lời mời tới Brussels để đối thoại “khẩn cấp”, theo tờ South China Morning Post.

Thông tin về chuyến thăm được đưa ra trong bối cảnh EU đang kêu gọi Trung Quốc nới lỏng các quy định cấp phép xuất khẩu đối với nguyên tố và nam châm đất hiếm mà Bắc Kinh mở rộng phạm vi kiểm soát đầu tháng này.

Khối này cũng hy vọng tránh được một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan công ty sản xuất chip Nexperia có trụ sở tại Hà Lan sau khi Hà Lan tuần trước đã giành quyền kiểm soát công ty này từ tay chủ sở hữu Trung Quốc. Phía Hà Lan viện dẫn lý do lo ngại rủi ro đối với chuỗi cung ứng chất bán dẫn và an ninh quốc gia.

Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic. Ảnh: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Ông Sefcovic cho biết ông đã có cuộc trao đổi gần hai giờ đồng hồ với ông Vương và phía Trung Quốc đã đồng ý tiến hành đối thoại.

“Kết thúc cuộc thảo luận này, tôi đã mời phía Trung Quốc tới Brussels trong vài ngày tới để tìm kiếm các giải pháp khẩn cấp. Bộ trưởng Vương Văn Đào đã chấp nhận lời mời này” - ông Sefcovic nói.

Liên quan Nexperia, ông Sefcovic cho biết đã trao đổi với giới chức Hà Lan trước cuộc gọi với ông Vương, và “được trấn an bằng thiện chí của cả hai bên trong việc hạ nhiệt tình hình và hướng tới một thỏa thuận thực tế nhằm khôi phục chuỗi cung ứng, mang lại sự chắc chắn cần thiết và ngăn chặn tình trạng gián đoạn sản xuất trên toàn cầu”.

Về phía Trung Quốc, ông Vương nói rằng Bắc Kinh vẫn cam kết bảo vệ sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và “luôn tạo thuận lợi trong quá trình phê duyệt cho các doanh nghiệp EU”.

Đối với công ty Nexperia, ông Vương chỉ trích chính phủ Hà Lan vì “mở rộng khái niệm ‘an ninh quốc gia’ một cách tùy tiện” và bày tỏ hy vọng EU có thể “đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng”.

Cũng trong ngày 21-10, Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Vương.

Bộ Kinh tế Hà Lan sau đó ra tuyên bố cho biết hai bên “đã thảo luận về các bước tiếp theo nhằm đạt được giải pháp phục vụ lợi ích của Nexperia, nền kinh tế châu Âu và nền kinh tế Trung Quốc”.