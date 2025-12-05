Tư lệnh tối cao NATO cảnh báo phải sẵn sàng ứng phó các mối đe doạ lãnh thổ 05/12/2025 05:34

(PLO)- Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) - Tướng Alexus Grynkewich cảnh báo rằng NATO phải sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp, nói rằng một số mối đe doạ xuất phát từ Nga.

Ngày 4-12, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) - Tướng Alexus Grynkewich cảnh báo rằng NATO phải sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng tăng để bảo vệ lãnh thổ của các quốc gia thành viên, theo hãng tin Reuters.

Các mối đe dọa hỗn hợp gồm cả biện pháp quân sự lẫn phi quân sự nhằm làm suy yếu an ninh của đối thủ, thường bao gồm tấn công mạng, chiến dịch tung tin sai lệch, phá hoại hạ tầng trọng yếu và sử dụng máy bay không người lái (UAV) hoặc các nhóm vũ trang bất quy tắc.

“Các mối đe dọa hỗn hợp là vấn đề có thật, và tôi nghĩ chúng ta có thể lường trước việc chúng sẽ xảy ra nhiều hơn” - ông Grynkewich, tư lệnh quân sự cao nhất của NATO, nói với báo giới.

Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) - Tướng Alexus Grynkewich. Ảnh: Simon Wohlfahrt/AFP

Bình luận về các vụ việc gần đây ở châu Âu, ông Grynkewich cho biết có vụ bất cẩn, có vụ cố ý. Ông nhấn mạnh cần chỉ rõ ai đứng sau các sự cố hỗn hợp và rằng liên minh biết Nga đứng sau một số vụ.

“Chúng tôi cũng nghĩ đến việc chủ động hơn. Nếu Nga tìm cách gây khó cho chúng tôi, thì có lẽ cũng có cách để chúng tôi gây khó lại cho họ” - ông Grynkewich nói, đồng thời khẳng định NATO là liên minh phòng thủ và “không có gì mang tính tấn công ở đây”.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của tư lệnh NATO. Moscow thường xuyên bác cáo buộc rằng nước này đứng sau các vụ liên quan UAV hoặc tấn công mạng nhằm vào những quốc gia phương Tây.

Nga cũng bác bỏ mọi kế hoạch tấn công vào lãnh thổ NATO.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với đài India Today rằng Moscow nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các cam kết được đưa ra trong thập niên 1990 về việc NATO không mở rộng về phía đông.

“Chúng tôi không đòi hỏi điều gì bất thường hay bất ngờ, như từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi chỉ yêu cầu thực hiện những lời đã hứa với chúng tôi. Chúng không phải mới được nghĩ ra hôm qua; chúng đã được đưa ra cho Nga từ những năm 1990. Không mở rộng NATO về phía đông - điều này đã được tuyên bố công khai” - ông Putin nhấn mạnh.