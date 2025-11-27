Tổng thư ký NATO: Nga ‘không có tiếng nói’ về việc Ukraine gia nhập liên minh 27/11/2025 18:03

(PLO)- Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng Nga không có tiếng nói hay quyền phủ quyết về việc nước nào có thể trở thành thành viên của liên minh này.

Ngày 26-11, Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Mark Rutte nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập liên minh phụ thuộc vào sự nhất trí của các quốc gia thành viên chứ không phải vào yêu cầu của Nga.

"Nga không có tiếng nói hay quyền phủ quyết về việc nước nào có thể trở thành thành viên NATO" - ông Rutte nói với hãng tin El Pais của Tây Ban Nha.

Ông Rutte nói thêm rằng trong liên minh, tư cách thành viên đòi hỏi sự nhất trí của các thành viên, song lưu ý rằng một số đồng minh NATO, bao gồm Mỹ, phản đối việc Kiev gia nhập.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh một tuần ngoại giao căng thẳng, sau khi Mỹ khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với một kế hoạch 28 điểm được nhiều người cho là có lợi cho Nga.

Mặc dù đề xuất này được cho là được rút gọn xuống còn 19 điểm sau các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ukraine cũng như các cuộc tham vấn giữa Ukraine và các đối tác châu Âu. Dù vậy, vẫn có những lo lắng khi phiên bản ban đầu của đề xuất được cho là bao gồm các điều khoản ngăn cản nguyện vọng của Ukraine gia nhập NATO.

Moscow từ lâu đã tuyên bố rằng sự mở rộng của NATO về phía đông là một trong những lý do họ tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bình luận về phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình, được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Geneva, tổng thư ký NATO nói rằng tiến triển này tạo ra "nền tảng tốt cho các cuộc thảo luận tiếp theo", nhưng cũng nói thêm rằng bất kỳ đề xuất nào cũng sẽ đòi hỏi một "cuộc thảo luận riêng, song song" với NATO "về một số vấn đề nhất định".

"Khi xem xét kế hoạch hòa bình, chúng tôi muốn đảm bảo rằng [Tổng thống Nga Vladimir] Putin sẽ không bao giờ tìm cách tấn công Ukraine nữa. Nếu việc gia nhập NATO không phải là một lựa chọn, chúng tôi ít nhất phải cung cấp các đảm bảo an ninh đủ mạnh [cho Ukraine]” - ông Rutte nói.

Ông Rutte cũng lưu ý rằng tiến độ tấn công của Nga vào năm 2025 vẫn còn rất hạn chế, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow "chỉ tiến được vài mét mỗi ngày" và đã phải vật lộn trong 18 tháng để kiểm soát TP Pokrovsk.

Nga chưa lên tiếng về những phát ngôn trên của ông Rutte.