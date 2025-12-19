TikTok ký thỏa thuận bán phiên bản ứng dụng tại Mỹ, lộ diện các nhà đầu tư sẽ mua 19/12/2025 06:40

(PLO)- Giám đốc điều hành TikTok Châu Thụ Tư cho biết TikTok đã ký thỏa thuận để bán các tài sản tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ.

TikTok đã ký thỏa thuận để bán các tài sản tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ, đài CNN dẫn một bản ghi nhớ do Giám đốc điều hành TikTok Châu Thụ Tư (Shou Chew) gửi nhân viên hôm 18-12.

Dù giao dịch vẫn chưa hoàn tất, động thái này đưa TikTok tiến thêm một bước tới việc bảo đảm tương lai lâu dài tại Mỹ.

“Chúng tôi đã ký các thỏa thuận với nhà đầu tư liên quan một liên doanh TikTok mới ở Mỹ, qua đó cho phép hơn 170 triệu người Mỹ tiếp tục khám phá một thế giới đầy những khả năng vô hạn như một phần của cộng đồng toàn cầu năng động” - ông Châu viết.

Ông Châu lưu ý vẫn còn nhiều việc cần làm trước khi thỏa thuận được chốt, nhưng các bên đang hướng tới việc hoàn tất vào ngày 22-1-2026. Ông nói rằng cả ByteDance và TikTok đều đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận.

Ứng dụng TikTok. Ảnh: CNN

Trong thỏa thuận mới, ứng dụng TikTok tại Mỹ sẽ do một liên doanh mới kiểm soát, trong đó 50% thuộc về một liên minh nhà đầu tư gồm công ty công nghệ Oracle, quỹ đầu tư tư nhân Silver Lake và công ty đầu tư MGX được UAE hậu thuẫn.

Hơn 30% liên doanh sẽ do “các bên liên kết của một số nhà đầu tư hiện hữu trong ByteDance” nắm giữ, còn ByteDance giữ lại 19,9%, theo bản ghi nhớ của ông Châu.

Thương vụ diễn ra sau khi một đạo luật được thông qua năm ngoái yêu cầu phiên bản TikTok tại Mỹ phải được tách khỏi công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc), nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn. Ông Trump đã nhiều lần trì hoãn việc thực thi đạo luật này trong quá trình theo đuổi một thỏa thuận chuyển quyền kiểm soát ứng dụng video ngắn này sang tay các chủ sở hữu Mỹ.

Hồi tháng 9, chính quyền Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để chuyển quyền kiểm soát hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư chủ yếu là người Mỹ.

Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh, trong đó xác định thỏa thuận này đáp ứng yêu cầu thoái vốn hợp lệ và hoãn việc thực thi đạo luật “cấm hoặc bán” TikTok trong 120 ngày nhằm tạo điều kiện cho giao dịch được hoàn tất.

Đạo luật của Mỹ, về mặt kỹ thuật có hiệu lực từ tháng 1, cấm TikTok hoạt động ở Mỹ trừ khi ByteDance thoái khoảng 80% tài sản tại Mỹ cho các nhà đầu tư không phải người Trung Quốc.