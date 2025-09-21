Nhà Trắng: Người Mỹ sẽ chiếm đa số trong hội đồng quản trị của TikTok 21/09/2025 06:24

(PLO)- Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ sẽ bao gồm việc lập một hội đồng quản trị do người Mỹ chiếm đa số.

Ngày 10-9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận của công ty ByteDance (Trung Quốc) nhằm bán lại hoạt động của mạng xã hội TikTok tại Mỹ sẽ dẫn tới việc lập một hội đồng quản trị do người Mỹ chiếm đa số, theo hãng tin AFP.

“Ban điều hành kiểm soát ứng dụng tại Mỹ sẽ có bảy ghế, trong đó sáu ghế là của người Mỹ” - thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với đài Fox News. Bà Leavitt cho biết một thỏa thuận có thể được ký kết “trong vài ngày tới".

Mỹ đã mạnh mẽ tìm cách đưa hoạt động của TikTok tại Mỹ ra khỏi tay công ty mẹ ByteDance vì lý do an ninh quốc gia.

Nhà Trắng cho biết người Mỹ sẽ chiếm đa số trong hội đồng quản trị của TikTok. Ảnh: BUSINESS TODAY

Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật buộc ByteDance phải bán hoạt động của TikTok tại Mỹ hoặc đối mặt lệnh cấm ứng dụng.

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần trì hoãn việc thực thi lệnh cấm để các bên có thời gian tìm kiếm một thỏa thuận.

Các nhà đầu tư được đồn đoán đang được nhắm đến để tiếp quản TikTok bao gồm Oracle, công ty công nghệ thuộc sở hữu của Larry Ellison - một trong những người giàu nhất thế giới và là người ủng hộ lớn của ông Trump.

Bà Leavitt dường như đã xác nhận sự tham gia của Oracle.

“Dữ liệu và quyền riêng tư sẽ do một trong những công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Oracle phụ trách, và thuật toán cũng sẽ do Mỹ kiểm soát” - bà Leavitt nói.

“Vì vậy, tất cả những chi tiết đó đã được thống nhất. Giờ đây, chúng ta chỉ cần ký kết thỏa thuận này” - thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận vấn đề TikTok trong cuộc điện đàm ngày 19-9.

Ông Trump nói rằng ông Tập đã “tán thành” thỏa thuận, nhưng sau đó ông nói thêm rằng cần phải ký thỏa thuận. Phía Trung Quốc không xác nhận có bất kỳ thỏa thuận nào.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán rằng chính phủ Mỹ có thể nhận được một khoản phí lên đến nhiều tỉ USD từ các nhà đầu tư như một phần của thỏa thuận.

Cũng trong ngày 20-9, ByteDance cho biết công ty sẽ xúc tiến một thỏa thuận nhằm duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ “phù hợp với pháp luật Trung Quốc”.

Tuyên bố này, được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của ByteDance, được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập .

“Chúng tôi cảm ơn Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump vì sự quan tâm dành cho TikTok” - tuyên bố viết nhưng không nói rõ liệu thỏa thuận có liên quan đến việc bán một phần hoạt động TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ hay không.

“ByteDance sẽ thúc đẩy các công việc liên quan theo đúng pháp luật Trung Quốc, đảm bảo công ty TikTok tại Mỹ tiếp tục phục vụ tốt lượng người dùng đông đảo tại Mỹ” - tuyên bố cho biết thêm.