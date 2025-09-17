Hội đồng quản trị mới của TikTok do người Mỹ chiếm đa số, có thành viên chính phủ? 17/09/2025 08:45

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận cho phép mạng xã hội TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ và một nhóm những công ty rất lớn muốn mua lại TikTok.

Ngày 16-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận cho phép mạng xã hội TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ, còn tài sản của TikTok tại Mỹ sẽ được chuyển giao từ ByteDance (Trung Quốc) sang các chủ sở hữu Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Một thỏa thuận liên quan TikTok được xem là bước đột phá trong các cuộc đàm phán thương mại nhiều tháng qua giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Chúng ta đã có một thỏa thuận về TikTok. Chúng ta có một nhóm những công ty rất lớn muốn mua lại TikTok” - ông Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, nhưng không đưa thêm chi tiết.

Theo tờ Wall Street Journal, thực thể mới của TikTok tại Mỹ sẽ có hội đồng quản trị do người Mỹ chiếm đa số, trong đó có một thành viên do chính phủ chỉ định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên cạnh logo của mạng xã hội TikTok. Ảnh: INDIA TODAY

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày trước hạn chót 17-9 để ByteDance bán hoặc đóng cửa ứng dụng TikTok tại Mỹ. Cuối ngày, Nhà Trắng đã gia hạn hạn chót này đến ngày 16-12, cho ByteDance thêm 90 ngày để hoàn tất thỏa thuận.

Trước đó, ngày 15-9, Trung Quốc xác nhận đã đạt được thỏa thuận khung với Mỹ về việc giải quyết các vấn đề liên quan mạng xã hội TikTok, đồng thời nhấn mạnh rằng những kết quả “khó khăn mới có được” này không nên đi kèm với việc tiếp tục “đàn áp” các công ty Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post.

“Cả hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu rộng và đạt được sự đồng thuận khung về việc giải quyết thích hợp các vấn đề liên quan TikTok thông qua hợp tác, giảm rào cản đầu tư và thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế” - đặc phái viên thương mại quốc tế của Trung Quốc Lý Thành Cương nói.

Khi được hỏi vì sao Trung Quốc đồng ý với thỏa thuận khung này, ông Lý cho hay phía Mỹ “đã bày tỏ thiện chí cùng Trung Quốc giảm rào cản đầu tư và thúc đẩy hợp tác thương mại”.

Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, vì còn phải chờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn.

Ngoài ra, bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể cần quốc hội Mỹ phê chuẩn. Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật vào năm 2024, dưới thời Tổng thống Joe Biden, yêu cầu ByteDance thoái vốn vì lo ngại dữ liệu người dùng Mỹ trên mạng xã hội TikTok có thể bị truy cập.

Đài CNBC đưa tin thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 30 đến 45 ngày tới và sẽ bao gồm các nhà đầu tư hiện hữu trong công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc cùng các nhà đầu tư mới.

Ba nguồn tin nói với Reuters rằng thỏa thuận này tương tự một phương án được thảo luận hồi đầu năm, trong đó ByteDance giữ cổ phần sở hữu lớn nhất là 19,9% – vừa dưới ngưỡng 20% theo quy định. Trong khi các điều khoản chung được kỳ vọng giữ nguyên, các nguồn tin lưu ý rằng chi tiết cuối cùng có thể thay đổi.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC rằng các điều khoản thương mại của thỏa thuận hầu như đã được hoàn tất từ tháng 3, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ.

“Thỏa thuận này sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu những biện pháp bảo vệ thích đáng cho an ninh quốc gia Mỹ. Có vẻ như chúng ta cũng đã đáp ứng được lợi ích của phía Trung Quốc” - ông Bessent nói.