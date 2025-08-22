Ông Trump: Mối lo ngại TikTok ‘bị thổi phồng quá mức’, sẽ sớm nói chuyện với ông Tập 22/08/2025 22:23

(PLO)- Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ bàn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề TikTok vào thời điểm thích hợp.

Ngày 22-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề TikTok “vào thời điểm thích hợp”, sau khi nhiều lần gia hạn việc hoãn thực thi lệnh cấm đối với ứng dụng này tại Mỹ, theo đài CNN.

“Tôi chưa nói chuyện với Chủ tịch Tập về vấn đề này. Đến lúc thích hợp, khi chúng tôi sẵn sàng, tôi sẽ làm. Trong lúc chờ những vấn đề phức tạp được giải quyết, chúng tôi sẽ gia hạn [TikTok] thêm một chút” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: white house/X

Tổng thống Trump cho rằng lo ngại về quyền riêng tư và an ninh quốc gia liên quan ứng dụng TikTok đã “bị thổi phồng quá mức”.

“Tôi là một người hâm mộ TikTok. Các con tôi cũng thích TikTok. Giới trẻ yêu thích TikTok. Nếu chúng ta có thể duy trì nó thì rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các vấn đề an ninh. Và chúng tôi có người mua, là những công ty Mỹ” - ông Trump cho hay.

Trước đó, vào ngày 19-8, Nhà Trắng lập kênh TikTok chính thức. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết “chính quyền cam kết truyền đạt những thành công lịch sử mà Tổng thống Trump đã mang lại cho người dân Mỹ thông qua càng nhiều đối tượng và diễn đàn càng tốt”.

“Thông điệp của Tổng thống Trump đã thống trị TikTok trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Chúng tôi rất vui mừng được phát huy những thành công đó và truyền đạt theo cách mà chưa có chính quyền nào khác từng làm trước đây” – bà Leavitt nói.

Hồi tháng 6, ông Trump cũng đã lần thứ 3 gia hạn việc hoãn thực thi lệnh cấm đối với TikTok. Thời gian gia hạn là 90 ngày, đến ngày 17-9.