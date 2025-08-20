Nhà Trắng lập kênh TikTok, bài đăng đầu tiên là thông điệp của ông Trump 20/08/2025 06:53

(PLO)- Nhà Trắng lập kênh TikTok chính thức hôm 19-8, dù số phận của mạng xã hội này tại Mỹ vẫn chưa chắc chắn.

Tối 19-8 (giờ địa phương, tức sáng sớm 20-8 theo giờ Việt Nam), Nhà Trắng lập kênh TikTok chính thức như một cách để tiếp cận gần hơn tới hơn 150 triệu người dùng mạng xã hội này tại Mỹ, theo trang tin Newsweek.

Bài đăng đầu tiên của Nhà Trắng trên TikTok là dòng trạng thái: “Nước Mỹ đang trở lại. Có chuyện gì thế TikTok?”.

Cùng với đó là thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới người dân Mỹ: “Mỗi ngày, tôi thức dậy, quyết tâm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên khắp đất nước này. Tôi là tiếng nói của các bạn”.

Video đầu tiên sau khi Nhà Trắng lập kênh TikTok chính thức, được đăng lúc 5 giờ 30 phút tối 19-8 (tức 4 giờ 30 phút sáng 20-8, theo giờ Việt Nam). Nguồn: TIKTOK

Trong 1 giờ đầu tiên, video đã nhận được 52.000 lượt xem, 10.000 lượt thả tim và hơn 700 lượt chia sẻ.

Trong một tuyên bố cùng ngày 19-8, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết “chính quyền cam kết truyền đạt những thành công lịch sử mà Tổng thống Trump đã mang lại cho người dân Mỹ thông qua càng nhiều đối tượng và diễn đàn càng tốt”.

“Thông điệp của Tổng thống Trump đã thống trị TikTok trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Chúng tôi rất vui mừng được phát huy những thành công đó và truyền đạt theo cách mà chưa có chính quyền nào khác từng làm trước đây” – bà Leavitt nói tiếp.

Trước đó, ông Trump – khi còn là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ hồi đầu tháng 6-2024 – đã lập tài khoản TikTok chính thức. Ông Trump từng ca ngợi rằng ứng dụng này giúp ông kết nối với các cử tri trẻ tuổi và đã góp sức vào chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm 2024.

Việc Nhà Trắng lập kênh TikTok diễn ra giữa lúc mạng xã hội này vẫn gây tranh cãi tại Mỹ do các lo ngại về nguy cơ dễ bị ảnh hưởng từ công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) và nền tảng này vẫn đối diện nguy cơ bị cấm hoàn toàn vì lý do an ninh quốc gia.

Năm 2024, quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ. Đạo luật đã được Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Joe Biden ký thành luật. TikTok đã kháng cáo lệnh cấm này nhưng chưa thành công.

Ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Biden tại Nhà Trắng và cũng là ngày lệnh cấm dự kiến có hiệu lực (ngày 19-1), ông Biden đã hoãn thực thi lệnh cấm. Cùng ngày, TikTok đã dừng hoạt động tại Mỹ trong khoảng 12 giờ nhưng sau đó trở lại bình thường.

Trong ngày đầu tiên sau nhậm chức (20-1), Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hoãn thực thi lệnh cấm.

Ngày 17-6, ông Trump đã lần thứ 3 gia hạn việc hoãn thực thi lệnh cấm đối với TikTok. Thời gian gia hạn là 90 ngày, đến ngày 17-9.