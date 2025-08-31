Câu chuyện cậu bé ‘ngầu nhất thế giới’ và trào lưu TikTok aura farming 31/08/2025 15:30

(PLO)- Cậu bé Rayyan Arkan Dhika là chủ nhân của điệu nhảy "aura farming" khi tham gia cuộc đua thuyền Pacu Jalur tại quê nhà, tạo nên trào lưu TikTok khuấy đảo toàn cầu.

Rayyan Arkan Dhika là một cậu bé 11 tuổi, sống tại huyện Kuantan Singingi, tỉnh Riau (Indonesia).

Dhika nổi tiếng và trở thành hiện tượng mạng toàn cầu nhờ đoạn video clip dài 20 giây, ghi lại cảnh cậu bé đeo kính râm và trông rất thản nhiên khi nhảy múa trên thuyền trong cuộc đua thuyền Pacu Jalur tại quê nhà.

Đoạn video được chèn nền nhạc “Young Black & Rich” của rapper người Mỹ Melly Mike. Chính động tác này cũng là khởi đầu cho trào lưu “aura farming” nổi tiếng toàn cầu, được nhiều người nổi tiếng từ Đông sang Tây mô phỏng theo.

Cậu bé Rayyan Arkan Dhika và điệu nhảy "aura farming" khuấy đảo mạng xã hội. Nguồn: Best Aura Farming/YOUTUBE

“Aura farming” từ đó dùng để ám chỉ việc tạo dáng ấn tượng, để toát lên năng lượng mạnh mẽ trong khi hành động như thể không có gì xảy ra, theo đài NDTV.

Đài BBC gọi động tác của Dhika là "điệu nhảy có thể là ngầu nhất thế giới" và "đầy phong cách", còn tờ The Wall Street Journal thì mô tả Dhika là "cậu bé ngầu nhất thế giới".

Cậu bé Rayyan Arkan Dhika trong cuộc đua thuyền hôm 21-8. Ảnh: CNA

Từ các cầu thủ bóng đá của đội bóng AC Milan đến tay đua công thức 1 Fernando Alonso đều bắt chước điệu nhảy của Dhika để thể hiện phong cách. Nhiều clip như vậy được lồng ghép với nhiều bài hát khác nhau và thu hút hàng triệu lượt xem.

Chính vì điều này, Dhika thậm chí còn được tỉnh trưởng Riau bổ nhiệm làm đại sứ văn hóa. Trào lưu này đã thu hút sự chú ý lớn đến cuộc đua thuyền Pacu Jalur tháng 8 thường niên kéo dài 5 ngày, diễn ra tại huyện Kuantan Singingi.

Từ cậu bé miền quê đến trào lưu TikTok toàn cầu

Dhika là một cậu bé ít nói, hầu như không thường nói chuyện với những người xung quanh. Dhika đã cùng cha tham gia các cuộc đua thuyền từ khi khoảng 8, 9 tuổi và tập luyện 3 lần mỗi tuần.

Đoạn video được lan truyền về điệu nhảy “aura farming” của Dhika được quay trong cuộc đua thuyền năm 2024. Trên thực tế, người dân địa phương không biết ai là người đã quay lại cảnh nhảy của Dhika.

Người dân địa phương cũng đặt ra câu hỏi vì sao Dhika lại nổi tiếng, trong khi có nhiều cậu bé khác cũng tham gia cuộc đua thuyền và có điệu nhảy rất cuốn hút. Khi được hỏi về đánh giá này, Dikha cũng đồng ý rằng có nhiều cậu bé nhảy đẹp hơn cậu.

Trong khi đó, bà Rani Ridawati – mẹ của Dhika – lại cho rằng những động tác của Dhika được yêu thích là do chúng mượt mà và dễ bắt chước.

Hàng triệu người đã xem các video về điệu nhảy của Dikha, nhưng dường như cậu bé không hề biết mình đã trở nên nổi tiếng đến mức nào. Ngoài việc nhận được học bổng từ chính quyền địa phương, cuộc sống của Dikha không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc giờ đây "nhiều bạn bè và giáo viên đã xin chụp ảnh”.

Mặc dù lịch trình bận rộn hơn với những lần xuất hiện trước mọi người, Dikha cho biết em rất vui vì "có thêm nhiều bạn mới". Năm nay, cậu bé tiếp tục tham gia giải đua này.

Nói về cảm xúc trong việc tham gia cuộc đua thuyền năm nay, Dhika cho biết: “Cháu rất vui”. Dhika cũng đã có biểu diễn cùng rapper Melly Mike vào hôm 24-8 trong lễ bế mạc của cuộc đua thuyền.

Rayyan Arkan Dhika ngồi trên mũi thuyền. Ảnh: CNA

Lễ hội đua thuyền độc đáo

Theo ông Azhar – người đứng đầu phòng du lịch và văn hóa của huyện Kuantan Singingi, Pacu Jalur là một cuộc đua thuyền dài truyền thống đặc trưng của Kuantan Singingi.

Lễ hội này có nguồn gốc từ thế kỷ 19, khi người dân địa phương sống dọc theo sông Kuantan của huyện sử dụng thuyền dài để vận chuyển và làm việc, theo kênh CNA. Người dân địa phương thường đua nhau xem ai đến chợ nhanh nhất và bán được hàng. Theo thời gian, nó đã trở thành một cuộc đua thực sự.

Trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan vào những năm 1800, lễ hội này là dịp kỷ niệm ngày sinh của Nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina.

Sau khi Indonesia giành độc lập vào năm 1945, Pacu Jalur được tổ chức vào tháng 8 hàng năm để kỷ niệm quốc khánh Indonesia vào ngày 17-8.

Theo CNA, để tham gia cuộc đua, một đội phải có gồm 40 đến 70 tay chèo nam sử dụng một chiếc thuyền gỗ dài từ 25 đến 40 m. Hai chiếc thuyền sẽ đua với nhau trên quãng đường khoảng 1 km, đội chiến thắng sẽ vào vòng tiếp theo.

Mỗi thuyền đều có một vũ công, được gọi là “anak joki” trong tiếng địa phương. Khi một chiếc thuyền dẫn đầu, cậu bé thường sẽ đứng dậy và thực hiện một số động tác nhảy để báo hiệu cho người chèo thuyền và khán giả.

Điều này có nghĩa là vũ công phải tương đối nhẹ để thuyền có thể giữ thăng bằng. Đó là lý do tại sao hầu hết các vũ công đều là những cậu bé như Dhika.

Việc giữ thăng bằng cơ thể ở mũi thuyền đua không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trong nhiều cuộc đua, một số vũ công đã bị ngã khỏi thuyền và phải bơi vào bờ sông hoặc phải nhờ cứu hộ.

Việc chèo thuyền cũng đầy thử thách và người ta phải luyện tập ít nhất 3 lần/tuần.

Một vũ công bị rơi khỏi thuyền trong cuộc đua hôm 21-8. Ảnh: CNA

Năm nay, Pacu Jalur là một sự kiện toàn cầu với sự tham gia của các quan chức và người có ảnh hưởng từ nước ngoài. Theo ước tính, lượng khán giả đến huyện Kuantan Singingi là khoảng 360.000 người.

Ông Azhar cho biết ông không ngờ sự kiện này lại trở nên phổ biến đến vậy.

"Chúng tôi rất sốc. Chúng tôi không ngờ nó lại lan truyền nhanh đến vậy” – ông nói.

Ông Azhar cho biết nếu một du khách chi tiêu ít nhất 100.000 rupiah (khoảng 6 USD/ngày), sự kiện này sẽ tạo ra ít nhất 100 tỉ rupiah (khoảng 6 triệu USD). Ngoài ra, đội chiến thắng trong 228 đội thi đấu năm nay cũng đã giành được giải thưởng lớn trị giá 140 triệu rupiah (8.550 USD).