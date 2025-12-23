Công an làm việc với người bình luận 'bùm bùm' sân bay Long Thành 23/12/2025 12:31

(PLO)- Công an đã làm việc với người có bình luận đe dọa trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không tại sân bay Long Thành.

Ngày 23-12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh nội địa đã làm việc đối với NLT để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, ngày 19-12, có ba máy bay thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với NLT (bên phải). Ảnh: Công an Đồng Nai

Tuy nhiên, ngày 17-12, Phòng An ninh nội địa phát hiện bình luận ẩn danh có nội dung: "Chuẩn bị 1 triệu đô cho tao không thì tao cho bùm bùm cái sân bay".

Nhận thấy đây là sự đe dọa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không tại sân bay Long Thành nên Phòng An ninh nội địa chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xác minh, truy vết trên không gian mạng..

Công an nhanh chóng xác định danh tính người này là NLT.

Tại cơ quan công an, T thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích "trêu đùa cho vui" và không có ý định thực hiện. Sự việc xuất phát từ nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật, chưa lường hết hậu quả nghiêm trọng của hành vi.

Phòng An ninh nội địa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý người này theo đúng quy định, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.