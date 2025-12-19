Các chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Long Thành như thế nào? 19/12/2025 07:40

(PLO)- Cục Hàng không Việt Nam thông tin về lịch bay cụ thể của 3 chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành trong ngày 19- 12.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, dự kiến ngày 19-12, máy bay B787-9 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ cất cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 6 giờ 15 phút và hạ cánh tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) lúc 8 giờ 10 phút cùng ngày.

Sau đó, máy bay B787-9 sẽ cất cánh tại sân bay Long Thành lúc 12 giờ và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13 giờ 55 phút cùng ngày.

Đây là lần thứ 2 máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Chuyến bay đầu tiên được thực hiện ngày 15- 12 vừa qua.

Máy bay của Vietnam Airlines có chuyến bay kỹ thuật hạ cánh xuống sân bay Long Thành chiều 15-12. Ảnh: Vũ Hội

Trong khi đó, hãng hàng không VietJet dự kiến sử dụng máy bay A321NEO cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 7 giờ 35 phút và hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Sau đó, máy bay sẽ cất cánh tại sân bay Long Thành lúc 12 giờ 20 phút và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ 15 phút.

Đối với hãng hàng không Bamboo Airways, dự kiến hãng sẽ sử dụng máy bay A321 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 55 phút và hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 35 phút.

Sau đó, máy bay sẽ cất cánh tại sân bay Long Thành lúc 12 giờ 25 rồi về lại sân bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh lúc 13 giờ 5 phút.

Để phục vụ cho công tác khánh thành sân bay Long Thành từ 00 giờ đến 14 giờ ngày 19- 12, các nhà thầu sẽ tạm ngừng hoạt động công việc chở vật tư và tất cả máy móc thiết bị. Toàn bộ công nhân cũng sẽ nghỉ làm trong ngày.