CHÙM ẢNH-VIDEO: Châu Á lung linh, rộn ràng chào đón Giáng sinh 2025 24/12/2025 11:22

(PLO)- Châu Á đang hân hoan chào đón Giáng sinh 2025 với những kiệt tác trang trí cây thông Noel, Ông già Noel, người tuyết... cùng các phối cảnh tuyệt đẹp.

Hoà cùng không khí Giáng sinh 2025 đang tràn ngập khắp nơi trên thế giới, các quốc gia châu Á cũng trang hoàng cây thông Noel, trang trí các trung tâm thương mại và thắp sáng đường phố, tổ chức nhiều sự kiện chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Một số quốc gia như Hàn Quốc và Philippines công nhận Giáng sinh là ngày lễ chính thức. Người dân nhiều nước khác cũng hân hoan đón chờ Giáng sinh như một dịp để quây quần cùng gia đình, bạn bè và tận hưởng các sự kiện văn hoá, giải trí đặc sắc trong những ngày cuối năm.

Nhân viên kiểm lâm Hàn Quốc mặc đồ Ông già Noel leo lên đỉnh núi Bukhansan ở thủ đô Seoul hôm 21-12 để cầu mong may mắn trước dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: THE Korea Herald

Trang trí Giáng sinh ở Trung tâm Điện ảnh Busan (TP Busan, Hàn Quốc). Ảnh: X/VisitKoreaFR

Hang đá Giáng sinh tại thủ đô Manila (Philippines). Ảnh: PHILSTAR

"Cây thông Noel" độc đáo được làm từ khẩu trang cũ tại thị trấn Pola (tỉnh Oriental Mindoro, Philippines). Ảnh: ABS-CBN

Một cửa hàng ở TP San Fernando (tỉnh Pampanga, Philippines) ngay từ đầu tháng 12 đã bày bán lồng đèn Parol để trang trí Giáng sinh. Ảnh: AFP

Quả cầu tuyết khổng lồ ở trung tâm thương mại Parc Central ở TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Ảnh: CHINA DAILY

Người tuyết khổng lồ ở TP Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc). Nguồn: INSTAGRAM/mei_mei_0946

Một cửa hàng kem ở TP Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) ra mắt mẫu kem mới nhân dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: X/Visit Shaanxi

Đường phố gần tháp Tokyo Tower ở quận Roppongi (Tokyo, Nhật) được trang hoàng lộng lẫy trước thềm Giáng sinh. Ảnh: X/GO TOKYO: The Official Tokyo Travel Guide

"Khu vườn ánh sáng" chào đón Giáng sinh ở quận Roppongi (Tokyo, Nhật). Ảnh: X/Minazuki Leon

Cây thông Noel khổng lồ trước ga tàu Hakata ở tỉnh Fukuoka (Nhật). Ảnh: X/VNDER

Trang trí Giáng sinh ở khu phố Hocking, ngoại ô TP Perth (Úc). Nguồn: X/Linda Sunshine

Gian hàng quà Giáng sinh tại trung tâm thương mại Central Chidlom (Bangkok, Thái Lan). Ảnh: X/またたび

Trang trí Giáng sinh và cây thông Noel ở khu phức hợp Tribeca Park (Jakarta, Indonesia). Ảnh: X/Prasojo