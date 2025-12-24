CHÙM ẢNH-VIDEO: Châu Á lung linh, rộn ràng chào đón Giáng sinh 2025
(PLO)- Châu Á đang hân hoan chào đón Giáng sinh 2025 với những kiệt tác trang trí cây thông Noel, Ông già Noel, người tuyết... cùng các phối cảnh tuyệt đẹp.
Hoà cùng không khí Giáng sinh 2025 đang tràn ngập khắp nơi trên thế giới, các quốc gia châu Á cũng trang hoàng cây thông Noel, trang trí các trung tâm thương mại và thắp sáng đường phố, tổ chức nhiều sự kiện chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Một số quốc gia như Hàn Quốc và Philippines công nhận Giáng sinh là ngày lễ chính thức. Người dân nhiều nước khác cũng hân hoan đón chờ Giáng sinh như một dịp để quây quần cùng gia đình, bạn bè và tận hưởng các sự kiện văn hoá, giải trí đặc sắc trong những ngày cuối năm.