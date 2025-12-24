Quốc tế

CHÙM ẢNH-VIDEO: Châu Á lung linh, rộn ràng chào đón Giáng sinh 2025

(PLO)- Châu Á đang hân hoan chào đón Giáng sinh 2025 với những kiệt tác trang trí cây thông Noel, Ông già Noel, người tuyết... cùng các phối cảnh tuyệt đẹp.
Hoà cùng không khí Giáng sinh 2025 đang tràn ngập khắp nơi trên thế giới, các quốc gia châu Á cũng trang hoàng cây thông Noel, trang trí các trung tâm thương mại và thắp sáng đường phố, tổ chức nhiều sự kiện chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Một số quốc gia như Hàn Quốc và Philippines công nhận Giáng sinh là ngày lễ chính thức. Người dân nhiều nước khác cũng hân hoan đón chờ Giáng sinh như một dịp để quây quần cùng gia đình, bạn bè và tận hưởng các sự kiện văn hoá, giải trí đặc sắc trong những ngày cuối năm.

2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_5.jpg
Nhân viên kiểm lâm Hàn Quốc mặc đồ Ông già Noel leo lên đỉnh núi Bukhansan ở thủ đô Seoul hôm 21-12 để cầu mong may mắn trước dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: THE Korea Herald
Trang trí Giáng sinh ở Trung tâm Điện ảnh Busan (TP Busan, Hàn Quốc). Ảnh: X/VisitKoreaFR
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_11.jpg
Hang đá Giáng sinh tại thủ đô Manila (Philippines). Ảnh: PHILSTAR
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_10.jpg
"Cây thông Noel" độc đáo được làm từ khẩu trang cũ tại thị trấn Pola (tỉnh Oriental Mindoro, Philippines). Ảnh: ABS-CBN
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_0.jpg
Một cửa hàng ở TP San Fernando (tỉnh Pampanga, Philippines) ngay từ đầu tháng 12 đã bày bán lồng đèn Parol để trang trí Giáng sinh. Ảnh: AFP
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_1.jpg
Quả cầu tuyết khổng lồ ở trung tâm thương mại Parc Central ở TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Ảnh: CHINA DAILY
Người tuyết khổng lồ ở TP Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc). Nguồn: INSTAGRAM/mei_mei_0946
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_3.jpg
Một cửa hàng kem ở TP Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) ra mắt mẫu kem mới nhân dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: X/Visit Shaanxi
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_6.jpg
Đường phố gần tháp Tokyo Tower ở quận Roppongi (Tokyo, Nhật) được trang hoàng lộng lẫy trước thềm Giáng sinh. Ảnh: X/GO TOKYO: The Official Tokyo Travel Guide
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_7.jpg
"Khu vườn ánh sáng" chào đón Giáng sinh ở quận Roppongi (Tokyo, Nhật). Ảnh: X/Minazuki Leon
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_8.png
Cây thông Noel khổng lồ trước ga tàu Hakata ở tỉnh Fukuoka (Nhật). Ảnh: X/VNDER
Trang trí Giáng sinh ở khu phố Hocking, ngoại ô TP Perth (Úc). Nguồn: X/Linda Sunshine
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_9.jpg
Gian hàng quà Giáng sinh tại trung tâm thương mại Central Chidlom (Bangkok, Thái Lan). Ảnh: X/またたび
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025_12.jpg
Trang trí Giáng sinh và cây thông Noel ở khu phức hợp Tribeca Park (Jakarta, Indonesia). Ảnh: X/Prasojo
2412 Châu Á lung linh, sáng rực chào đón Giáng sinh 2025.jpg
Trang trí Giáng sinh tại sân bay Changi (Singapore). Ảnh: X/Mr Benn
HOÀN ĐỨC
