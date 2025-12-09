ẢNH-VIDEO: Nhà Trắng lung linh trước thềm Giáng sinh 09/12/2025 14:00

(PLO)- Với chủ đề "Nhà là nơi trái tim hướng về", Nhà Trắng năm nay đã tạo nên một không gian Giáng sinh đầy lung linh và truyền thống.

Để hoàn tất công tác trang hoàng Nhà Trắng năm nay, 150 tình nguyện viên đã phải làm việc cật lực trong suốt một tuần, sử dụng hơn 7.600 m ruy băng, 54 kg bánh gừng, hơn 10.000 chú bướm trang trí và một bức chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump được ghép từ 6.000 mảnh Lego.

Chủ đề cho mùa Giáng sinh năm được Văn phòng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump công bố là: "Home is where the heart is" (tạm dịch: Nhà là nơi trái tim hướng về).

Không gian Giáng sinh lung linh tại Nhà Trắng năm nay. Nguồn: WHITE HOUSE

Phong cách trang trí năm nay chủ yếu đi theo hướng an toàn, sử dụng ánh đèn lung linh truyền thống và những chiếc nơ nhung cỡ lớn, sau khi các thiết kế trước đây của Đệ nhất Phu nhân từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tại Phòng Đông (East Room), nơi tôn vinh dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào năm tới với chủ đề “America 250”, 4 cây thông xanh có phần chân trang trí theo chủ đề “America 250” được thắp sáng bằng đèn nhấp nháy cùng các đồ trang trí màu đỏ, trắng và xanh.

Một món trang trí kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ được đặt ở chân cây thông Giáng sinh trong Phòng Đông của Nhà Trắng. Ảnh: WHITE HOUSE

Một món trang trí kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ được đặt ở chân cây thông Giáng sinh trong Phòng Đông của Nhà Trắng. Ảnh: NEW YORK TIMES

Phòng Xanh lá (Green Room) lấy cảm hứng từ "niềm vui gia đình", theo mô tả từ văn phòng Đệ nhất Phu nhân. Điểm nhấn tại đây là 2 bức chân dung Tổng thống Trump và cố Tổng thống George Washington được ghép từ 6.000 mảnh Lego mỗi bức, bên cạnh một tòa lâu đài làm từ các quân bài và những mô hình cây được xếp từ quân domino.

Ngôi sao của Phòng Xanh dương (Blue Room) là cây Giáng sinh chính thức của Nhà Trắng năm nay, được đưa về từ tiểu bang Michigan.

Cây linh sam (thuộc họ thông) này được trang hoàng bằng những chiếc nơ nhung xanh, những ngôi sao lấp lánh và các quả châu phủ sương cỡ lớn in hình loài hoa và loài chim biểu tượng của từng tiểu bang và vùng lãnh thổ. Đèn chùm của căn phòng đã phải được tháo dỡ để lấy chỗ cho cây thông cao tới 5,5 m này.

Cây thông cao 5,5 m đặt tại Phòng Xanh dương. Ảnh: WHITE HOUSE

Phòng Đỏ (Red Room) được dành để tôn vinh chiến dịch cộng đồng "Be Best" của Đệ nhất Phu nhân, với hàng đàn bướm xanh trang trí trên cây thông, lò sưởi và các cây cảnh cắt tỉa nghệ thuật.

Một cây thông Giáng sinh được trưng bày trong Phòng Đỏ của Nhà Trắng. Ảnh: WHITE HOUSE

Và "điểm nhấn ngọt ngào" cuối cùng nằm tại phòng tiệc State Dining Room: 54 kg bánh gừng đã được các đầu bếp bánh ngọt tạo hình tỉ mỉ thành một bản sao Nhà Trắng.

Mô hình Nhà Trắng đặt trong phòng tiệc State Dining Room. Ảnh: NEW YORK TIMES

Tác phẩm này tái hiện chi tiết cả nội thất của Phòng Bầu dục Vàng (Yellow Oval Room) trong khu vực cư trú, với một cây thông Noel làm từ đường fondant, đèn chùm pha lê vàng và chiếc ghế sofa màu hồng nhạt.

Dưới đây là một số bức ảnh về không gian Nhà Trắng mùa Giáng sinh năm nay, nguồn ảnh từ website Nhà Trắng.