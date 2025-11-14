CHÙM ẢNH: Nhà vua Thái Lan tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm lịch sử dài 5 ngày 14/11/2025 05:30

(PLO)- Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn là người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan đầu tiên tới thăm Trung Quốc kể từ năm 1949, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chiều 13-11, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đã đáp máy bay xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo tờ China Daily (Trung Quốc) và tờ The Nation (Thái Lan).

Chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Lễ tân Hồng Lỗi và Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Trương Kiến Vệ.

Tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan sang thăm Trung Quốc có Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, cùng một số quan chức cấp cao của Hoàng gia Thái Lan và không quân nước này.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana bước xuống từ chuyên cơ của hãng Thai Airways hôm 13-11, bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc. Ảnh: THE NATION



Sau lễ đón tại sân bay, Nhà vua Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu đã đến khách sạn China World ở Bắc Kinh theo đúng thông lệ của Trung Quốc khi đón tiếp các lãnh đạo quốc tế thăm chính thức nước này.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đón ở chân cầu thang máy bay và được đại diện thiếu nhi Trung Quốc tặng hoa chào mừng. Ảnh: KHAOSOD

Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Trung Quốc kéo dài 5 ngày, từ ngày 13 tới 17-11. Hai hoạt động quan trọng nhất là các cuộc gặp của Nhà vua Vajiralongkorn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng trong ngày 16-11.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn (phải) bắt tay Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Trương Kiến Vệ (trái) tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Bắc Kinh hôm 13-11. Ảnh: KHAOSOD

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu nước này tới Trung Quốc diễn ra đúng vào năm đánh dấu 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) bước đi trên thảm đỏ tại sân bay Bắc Kinh hôm 13-11. Ảnh: THE NATION



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 6-11 nhấn mạnh rằng việc Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan chọn Trung Quốc là nước lớn đầu tiên để thực hiện chuyến thăm chính thức “cho thấy rõ sự coi trọng lớn lao mà cả hai bên đều dành cho sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Thái Lan”.

Đội ngũ lễ tân Trung Quốc tại sân bay Bắc Kinh dâng tặng vòng hoa truyền thống Phuang Malai cho Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Ảnh: KHAOSOD

Bà Mao cho biết Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm này trở thành cơ hội phát triển tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn sự hợp tác cùng có lợi.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana bước vào khách sạn China World (Bắc Kinh) chiều 13-11. Ảnh: THE NATION

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Nhà vua Vajiralongkorn kể từ khi kế vị ngai vàng năm 2016. Nhà vua Vajiralongkorn chính thức đăng quang năm 2019. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên là chuyến thăm cấp nhà nước tới Bhutan hồi tháng 4-2025.

Chuyến thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (tức Trung Quốc) được thành lập năm 1949, một nhà vua đang tại vị của Thái Lan tới thăm chính thức Trung Quốc.