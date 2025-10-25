Hoàng Thái hậu Thái Lan qua đời, thọ 93 tuổi 25/10/2025 09:09

(PLO)- Cục Hoàng gia Thái Lan cho biết Hoàng Thái hậu Sirikit Kitiyakara, mẹ của Quốc vương Maha Vajiralongkorn qua đời ở tuổi 93.

Ngày 25-10, Cục Hoàng gia Thái Lan cho biết Hoàng Thái hậu Sirikit Kitiyakara - người được người dân Thái Lan yêu mến và từng tham gia vào các vấn đề chính trị - đã qua đời ở tuổi 93, theo hãng tin Reuters.

Bà Sirikit đã không xuất hiện trước người dân kể từ sau cơn đột quỵ năm 2012. Chồng bà, Quốc vương Bhumibol Adulyadej, là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan, với 70 năm trên ngai vàng kể từ năm 1946.

Suốt phần lớn thời gian đó, bà luôn ở bên cạnh ông, chiếm được tình cảm của người dân trong nước qua các hoạt động từ thiện.

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit Kitiyakara. Ảnh: BANGKOK POST

Khi cùng chồng công du nước ngoài, bà cũng khiến truyền thông quốc tế say mê bởi vẻ đẹp và gu thời trang tinh tế.

Hoàng Thái hậu Sirikit sinh năm 1932 - năm Thái Lan chuyển từ chế độ quân chủ tuyệt đối sang quân chủ lập hiến. Bà là con gái của đại sứ Thái Lan tại Pháp và lớn lên trong cuộc sống giàu sang, quyền quý.

Khi đang theo học âm nhạc và ngôn ngữ tại Paris, bà gặp Thái tử Bhumibol.

“Đó là ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên. Rồi sau đó là tình yêu” - bà kể về cuộc gặp giữa hai người, cho biết Thái tử Bhumibol đến muộn trong buổi gặp đầu tiên của họ.

Hai người đính hôn năm 1949. Họ kết hôn tại Thái Lan một năm sau đó, khi bà mới 17 tuổi.

Bà từng đảm nhận vai trò nhiếp chính trong thời gian ngắn vào năm 1956, khi Quốc vương Bhumibol dành hai tuần trong chùa để tu học.

Con trai duy nhất của bà, nay là Quốc vương Maha Vajiralongkorn kế vị sau khi Quốc vương Bhumibol băng hà năm 2016. Khi ông chính thức đăng quang vào năm 2019, bà Sirikit được phong tước hiệu Hoàng Thái hậu.