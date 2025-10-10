Thái Lan tái khẳng định lập trường 4 điểm xử lý vấn đề biên giới với Campuchia 10/10/2025 17:03

Ngày 10-10, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) Chatchai Bangchuad cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp của NSC để tái khẳng định lập trường 4 điểm của Thái Lan về vấn đề biên giới với Campuchia, theo tờ Nation Thailand.

Tổng thư ký Chatchai cho biết cuộc họp do Thủ tướng Anutin chủ trì đã xem xét tình hình dọc biên giới Campuchia-Thái Lan và tái khẳng định bốn nguyên tắc chính mà Thủ tướng đã nêu trước đó.

Theo ông Chatchai, 4 nguyên tắc này bao gồm: Campuchia phải rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới; rà phá bom mìn; hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; cùng quản lý các khu vực biên giới có vấn đề.

Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) Chatchai Bangchuad. Ảnh: NATION THAILAND

Ông Chatchai nói cuộc họp tập trung theo dõi tình hình chung và bảo đảm các cơ quan liên quan tuân thủ những nguyên tắc này, đồng thời truyền đạt lập trường của Thái Lan tới cộng đồng quốc tế.

Khi được hỏi liệu cuộc họp có thảo luận đề xuất của quân đội về quản lý khu vực tranh chấp quanh Nong Chan và Nong Ya Kaeo (tỉnh Sa Kaeo) hay không, ông cho biết vấn đề này không được bàn chi tiết.

“Cuộc họp chủ yếu cập nhật tình hình và tái khẳng định lập trường bốn điểm để định hướng cho các cơ quan thực thi” - ông Chatchai nói, đồng thời cho biết quân đội sẽ quyết định thời điểm và cách triển khai các biện pháp cụ thể.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: AFP

Khu vực Nong Chan và Nong Ya Kaeo hiện đang là một vấn đề nóng trong quan hệ hai nước.

Theo báo The Nation, ngày 10-10, chính phủ Campuchia đã gửi công hàm đề nghị Thái Lan tạm ngừng hoạt động rà phá bom mìn tại hai ngôi làng thuộc tỉnh Sa Kaeo, với lý do hoạt động này chưa phù hợp với tinh thần của thỏa thuận Ủy ban Biên giới chung (GBC) và cần chờ quyết định từ cấp cao hơn.

Trước đó, Trung tâm Điều hành khu vực thuộc Quân đội Thái Lan đã gửi văn bản tới Lữ đoàn Bộ binh 51 của Campuchia để giải trình về kế hoạch rà phá bom mìn tại khu vực nói trên.

Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Anutin bày tỏ thiện chí hỗ trợ hòa giải tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan.

Ông Sihasak cho biết Thái Lan hoan nghênh đề nghị này nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cũng phải tôn trọng bốn nguyên tắc mà Thủ tướng Anutin đã nêu.

Ngoại trưởng nói thêm rằng các cuộc trao đổi đã được tiến hành và kênh liên lạc giữa hai bên vẫn duy trì.

“Thái Lan đã thể hiện rõ các ưu tiên của mình và mong sớm đạt tiến triển cụ thể” - ông Sihasak nói, đồng thời khẳng định vai trò điều phối ngoại giao của Bộ Ngoại giao.