Lãnh đạo quân đội Thái Lan nhất trí đóng cửa biên giới với Campuchia vô thời hạn 20/09/2025 07:04

(PLO)- Các tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan đã bỏ phiếu nhất trí đóng cửa biên giới với Campuchia vô thời hạn, đồng thời cam kết dựng hàng rào, tăng cường tuần tra và áp dụng biện pháp tự vệ.

Ngày 19-9, các tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan đã bỏ phiếu nhất trí đóng cửa biên giới với Campuchia vô thời hạn cho đến khi Bangkok không còn coi Phnom Penh là mối đe dọa, theo tờ Bangkok Post.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp lần thứ năm của Ủy ban các tư lệnh lực lượng vũ trang, tổ chức tại Tổng hành dinh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok ngày 19-9.

Cuộc họp có sự tham dự của cả các tư lệnh đương nhiệm và tân tư lệnh các lực lượng vũ trang, tất cả đều nhất trí bỏ phiếu đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới Thái Lan - Campuchia vô thời hạn.



Các tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan tham dự cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok(Thái Lan) ngày 19-9. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill/BANGKOK POST

Các tư lệnh thống nhất rằng toàn bộ cửa khẩu cố định và lối thông thương phải tiếp tục được đóng cho đến khi tình hình giữa Thái Lan và Campuchia hạ nhiệt, vì đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Thái Lan.

Tướng Songwit Noonphukdi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái Lan mở đầu cuộc họp bằng việc đề nghị toàn thể tham dự dành một phút mặc niệm 15 binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây.

Ngoài quyết định đóng biên giới, ủy ban còn thống nhất hai kết luận quan trọng khác liên quan việc xây dựng hàng rào biên giới và điều chỉnh quy tắc tác chiến với Campuchia.

Theo đó, hàng rào sẽ được dựng tại tất cả khu vực đường biên giới đã được hai nước cùng công nhận; tiến hành tuần tra, giám sát liên tục tại những khu vực biên giới còn tranh chấp; đồng thời xây dựng các tuyến đường chiến thuật dọc toàn tuyến biên giới.

Ủy ban cũng thông qua một khuôn khổ mới nhằm “ứng phó các hành vi xâm phạm chủ quyền Thái Lan”. Khuôn khổ này dựa trên Quy tắc tác chiến quốc tế (ROE), cho phép tiến hành ngay các hoạt động tự vệ khi phát hiện bất kỳ hành động hoặc ý định thù địch nào.

Các quyết định đã được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng phê duyệt. Nội các mới của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, vừa được Nhà Vua phê chuẩn, có sự tham gia của Tướng Nattaphon Narkphanit với cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Hôm 19-9, quân đội Thái Lan đã dựng cột đầu tiên gắn ba camera giám sát gần cửa khẩu chính sang Campuchia nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Campuchia chưa bình luận về diễn biến trên.