Thủ tướng Thái Lan công khai khối tài sản khủng 10/09/2025 10:46

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công khai khối tài sản trị giá 3,9 tỉ baht (124 triệu USD), bao gồm ba máy bay tư nhân, hai ca nô cao tốc và một bất động sản sang trọng ở thủ đô Bangkok, tờ Bangkok Post đưa tin ngày 9-9.

Thủ tướng Charnvirakul cũng liệt kê 1,09 tỉ baht (34,5 triệu USD) tiền mặt và tiền gửi trong hơn 20 tài khoản ngân hàng.

Ông Anutin đã công khai tài sản với Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan theo quy định đối với quan chức chính phủ. Cơ quan này đã công bố hồ sơ của ông vào ngày 9-9.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: AFP

Theo tài liệu, ông Anutin đã báo cáo các khoản đầu tư khoảng 655 triệu baht và năm ngoái kê khai thu nhập hơn 1,8 triệu baht.

Gia sản của gia đình ông tập trung vào Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Sino-Thai. Công ty này đã giành được nhiều hợp đồng của chính phủ trong nhiều thập niên, bao gồm sân bay Suvarnabhumi và tòa nhà quốc hội.

Trong số những tài sản khác của ông Anutin có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bốn siêu xe, 22 chiếc đồng hồ, 24 bùa hộ mệnh và 11 món sứ Benjarong có niên đại từ thế kỷ 13.

Ông Anutin - lãnh đạo đảng Bhumjaithai, đảng lớn thứ ba trong quốc hội và là người thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa cần sa - đã lên nắm quyền lãnh đạo Thái Lan vào ngày 5-9, kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra của đảng Pheu Thai.

Bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm khỏi chức thủ tướng hôm 29-8 vì bị kết luận vi phạm đạo đức trong cuộc điện đàm giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.