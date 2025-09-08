Ông Thaksin về Thái Lan trước thềm phán quyết 'vụ án tầng 14' 08/09/2025 19:55

(PLO)- Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã trở về Thái Lan bằng chuyên cơ riêng, không lâu trước khi Tòa Hình sự Tối cao Thái Lan ra phán quyết “vụ án tầng 14” với ông.

Ngày 8-9, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã trở về Thái Lan bằng chuyên cơ riêng, ngay trước thềm một phán quyết quan trọng của Tòa Hình sự Tối cao Thái Lan về ông, theo tờ Nation.

Chuyến bay tư nhân số hiệu T7GTS chở ông Thaksin từ Singapore đã hạ cánh tại nhà ga tư nhân MJets, sân bay Don Mueang (thủ đô Bangkok, Thái Lan), vào khoảng 2 giờ 30 chiều 8-9 (giờ địa phương).

Trước đó, tối 4-9, ông Thaksin rời Thái Lan trên chiếc chuyên cơ Bombardier Global 7500, điểm đến ban đầu là Singapore trước khi chuyển hướng sang Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Các quan chức xuất nhập cảnh và sân bay đã tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ đi lại của ông trước khi xuất cảnh do những vụ kiện pháp lý còn tồn đọng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về Thái Lan ngày 8-9. Ảnh: NATION

Những hộ chiếu từng bị đình chỉ của ông cũng đã được khôi phục, cho phép ông đi lại quốc tế. Tuy nhiên, “vụ án tầng 14” vẫn đang trong diện xem xét của tòa. Toà Hình sự Tối cao Thái Lan sẽ mở phiên xét xử cuối cùng của “vụ án tầng 14” vào ngày 9-9.

“Vụ án tầng 14” là cách truyền thông Thái Lan nhắc tới vụ việc ông Thaksin nằm viện trong khu vực VIP ở tầng 14 của Bệnh viện đa khoa Cảnh sát Thái Lan suốt 6 tháng thay vì phải thụ án tù.

Lúc 2 giờ 40 sáng (giờ địa phương) ngày 5-9, ông Thaksin đăng trên tài khoản X rằng ông ra nước ngoài để điều trị y tế. Ông cũng xác nhận ý định trở lại Thái Lan trước ngày 8-9 để dự phiên tòa vụ “tầng 14” vào ngày 9-9.

Ngày 7-9, ông bay từ Dubai trở lại Singapore trước khi tiếp tục hành trình về Bangkok.

Trong diễn biến liên quan, không lâu sau khi ông Thaksin về nước, lãnh đạo đảng Nhân dân - ông Natthaphong Ruengpanyawut đã kêu gọi ông Thaksin chấp nhận tiến trình tư pháp khi trở về Thái Lan.

Ông Natthaphong cảnh báo không nên có bất kỳ thỏa thuận chính trị nào được sử dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Theo ông Natthaphong, ông Thaksin nên tiến lên bằng cách tự nguyện tuân thủ tiến trình tư pháp, bất kể kết quả ra sao, vì người dân mong chờ hệ thống chứng minh được sự công bằng thực sự.

Khi được hỏi liệu việc ông Thaksin trở về có tạo tác động lớn về chính trị hay không, ông Natthaphong cho rằng điều đó phụ thuộc vào chính ông Thaksin, lưu ý rằng mọi quyết định ông đưa ra đều có thể tạo ra những gợn sóng chính trị theo cả hai chiều hướng.