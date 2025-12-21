Tài sản ông Musk tăng kịch tính lên 749 tỉ USD sau quyết định của tòa án về Tesla 21/12/2025 06:06

(PLO)- Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên có tài sản ròng trên 700 tỉ USD, sau khi Tòa án Tối cao Delaware (Mỹ) khôi phục quyền mua cổ phiếu của ông đối với công ty Tesla.

Chỉ số tỉ phú của tạp chí Forbes cho thấy tài sản của tỉ phú Elon Musk đã tăng lên khoảng 749 tỉ USD vào cuối ngày 20-12, sau khi Tòa án Tối cao Delaware (Mỹ) khôi phục quyền mua cổ phiếu của ông Musk đối với Tesla. Theo hãng tin Reuters, điều này khiến ông Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có giá trị tài sản ròng trên 700 tỉ USD.

Ông Elon Musk. Nathan Laine/BLOOMBERG

Phán quyết này đã đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới ban hành hồi năm 2024, vốn tuyên hủy gói thù lao bằng cổ phiếu của ông vào năm 2018 và từng được định giá khoảng 56 tỉ USD. Tòa án Tối cao Delaware cho rằng phán quyết năm 2024 nhằm hủy gói thù lao này là không phù hợp về mặt pháp lý và thiếu công bằng đối với ông Musk.

Đầu tuần này, ông Musk đã trở thành người đầu tiên có tài sản ròng vượt qua mốc 600 tỉ USD. Nguyên nhân được cho là công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông có thể sẽ đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán.

Vào tháng 11, các cổ đông của Tesla cũng đã thông qua một gói trả lương riêng cho ông Musk trị giá khoảng 1.000 tỉ USD – kế hoạch trả lương doanh nghiệp lớn nhất từ ​​trước đến nay. Các nhà đầu tư ủng hộ đề xuất này, sau khi ông Musk đưa ra tầm nhìn việc chuyển đổi Tesla từ một nhà sản xuất xe điện thành một công ty tập trung vào trí tuệ nhân tạo và robot.

Theo Forbes, tài sản ròng của Musk hiện đã vượt qua ông Larry Page – người đồng sáng lập Google và là người giàu thứ hai thế giới – gần 500 tỉ USD.