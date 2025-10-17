Nga ngỏ ý với tỉ phú Musk việc xây đường hầm Putin-Trump 17/10/2025 15:50

(PLO)- Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev ngỏ lời với tỉ phú Musk về việc xây đường hầm nối liền Nga và Mỹ.

Ngày 16-10, ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đề xuất hợp tác với tỉ phú Elon Musk xây dựng một đường hầm nối liền Nga và Mỹ xuyên eo biển Bering với tên gọi Đường hầm Putin - Trump, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Dmitriev, đường hầm này sẽ đi từ Nga tới bán đảo Alaska (Mỹ) và có thể chỉ mất chưa đầy 8 năm để xây dựng, với chi phí không quá 8 tỉ USD.

"Hãy tưởng tượng việc kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và lục địa Á-Âu Phi bằng Đường hầm Putin-Trump, là một tuyến đường dài 70 dặm (112 km) tượng trưng cho sự thống nhất. Chi phí thông thường là hơn 65 tỉ USD nhưng công nghệ của Boring Company (công ty dịch vụ và thiết bị xây dựng đường hầm do tỉ phú Musk sáng lập) có thể giảm xuống còn dưới 8 tỉ USD. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai!" - ông viết trên mạng xã hội X và gắn thẻ (tag) tỉ phú Elon Musk.

Ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF). Ảnh: TASS

Theo ông, đường hầm này với tuyến đường sắt và đường vận chuyển hàng hóa sẽ mở ra cơ hội khai thác tài nguyên chung cho Nga và Mỹ. Ông cũng cho rằng các dự án chung giữa Mỹ và Nga sẽ tạo ra việc làm và thúc đẩy nền kinh tế.

Hình ảnh minh họa đường hầm Putin-Trump mà ông Kirill Dmitriev đăng kèm trên mạng xã hội X. Ảnh: X

"RDIF đã đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc. Đã đến lúc phải làm nhiều hơn nữa và kết nối các châu lục lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ” - ông Dmitriev nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, ông Dmitriev đã hoan nghênh kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng cánh cửa đối thoại và hòa bình vẫn mở ra bất chấp có nhiều kẻ gây chiến, phá hoại.

Trước đó, ông Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất hiệu quả” với ông Putin.

“Tôi tin rằng đã có những tiến triển lớn trong cuộc điện đàm hôm nay” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại TP Budapest (Hungary).

Theo ông Trump, các cố vấn cấp cao của hai nước sẽ nhóm họp vào tuần tới bàn chốt ngày tổ chức hội nghị nói trên. Phái đoàn của Washington tại cuộc gặp sơ bộ này sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, địa điểm vẫn chưa được quyết định.