Nữ tài xế mất lái, ô tô lao xuống ao, thương tâm 8 người thiệt mạng 24/12/2025 16:59

(PLO)- Nữ tài xế mất lái khiến chiếc ô tô lao xuống ao ven đường ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), toàn bộ 8 người trong xe thiệt mạng.

Ngày 24-12, Công an huyện Bành Trạch, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường nông thôn khiến 8 người, gồm cả tài xế, thiệt mạng, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Cụ thể, Công an huyện Bành Trạch cho biết vụ tai nạn xe ô tô xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 23-12 trên một tuyến đường nông thôn đi qua địa bàn một xã của huyện Bành Trạch.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe ô tô do một phụ nữ 49 tuổi điều khiển, đang lưu thông thì bất ngờ mất lái và lao xuống ao nước ven đường trên địa bàn huyện.

Ao nước nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: THE PAPER

Hậu quả, toàn bộ 8 người trên xe, bao gồm cả nữ tài xế, đều tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện và các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.