Ông Trump có vẻ đổi chiều chuyện tên lửa Tomahawk sau cuộc điện đàm với ông Putin 17/10/2025 06:11

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như tỏ ra không cam kết sẽ gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine, sau khi có cuộc điện đàm 2 giờ rưỡi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ngày 16-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ lưỡng lự về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, chỉ vài giờ trước cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Washington DC.

“Chúng ta cũng cần tên lửa Tomahawk cho nước Mỹ. Chúng ta có nhiều, nhưng vẫn cần chúng. Chúng ta không thể làm cạn kiệt kho vũ khí của mình. Tôi không biết chúng ta có thể làm gì về chuyện đó” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng Mỹ có thể cung cấp loại vũ khí này cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo tờ The Kyiv Independent, ông Trump đưa ra phát ngôn trên sau khi có cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng rưỡi với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16-10. Hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ gặp lần nữa tại Hungary bàn cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ở một diễn biến khác, ông Zelensky đã đến Washington DC, trước thềm cuộc hội đàm với ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 17-10.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington DC ngày 16-10, trước thềm cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17-10. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Zelensky được cho là sẽ thúc giục ông Trump chấp thuận chuyển giao tên lửa Tomahawk - loại tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 2.500 km.

“Chúng tôi kỳ vọng động lực đang giúp kiềm chế khủng bố và chiến tranh ở Trung Đông sẽ góp phần chấm dứt cuộc chiến của Nga chống Ukraine” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết Kiev “đã nhận thấy Moscow sẵn sàng nối lại đối thoại ngay khi nghe nhắc đến Tomahawk”.

Nga chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Zelensky.