Ông Trump và ông Putin điện đàm hơn 2 tiếng, nhất trí gặp ở Hungary 17/10/2025 05:42

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhất trí tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh để tìm lối thoát cho xung đột Ukraine.

Ngày 16-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất hiệu quả” với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

“Tôi tin rằng đã có những tiến triển lớn trong cuộc điện đàm hôm nay” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cuối bài đăng, chủ nhân Nhà Trắng cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại TP Budapest (Hungary).

Theo ông Trump, các “cố vấn cấp cao” của hai nước sẽ nhóm họp vào tuần tới bàn chốt ngày tổ chức hội nghị. Phái đoàn của Washington tại cuộc gặp sơ bộ này sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, địa điểm vẫn chưa được quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: WHITE HOUSE/TASS

Ông Trump bày tỏ hy vọng rằng qua cuộc gặp với ông Putin, hai nhà lãnh đạo sẽ có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Phần mình, Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết Nga và Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo giữa tổng thống hai nước, đài RT đưa tin.

Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm ngày 16-10 là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong gần hai tháng và kéo dài gần hai tiếng rưỡi. Ông mô tả cuộc trò chuyện là “rất hữu ích”.

Vị quan chức này nói với các nhà báo rằng hai bên “đã nhất trí rằng đại diện hai nước sẽ bắt đầu xúc tiến một hội nghị thượng đỉnh mới mà không trì hoãn”, đồng thời xác nhận cuộc gặp có thể được tổ chức tại Budapest.

Theo ông Ushakov, Moscow kỳ vọng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có một cuộc điện đàm “trong những ngày tới” để thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị.

Vị quan chức này cho biết ông Trump là người đề xuất Budapest là nơi gặp mặt và ông Putin đã ngay lập tức ủng hộ ý tưởng này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước ông sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh và gọi cuộc gặp đã được lên kế hoạch này là “tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới”.

Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa hai tổng thống diễn ra tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) vào tháng 8. Dù cả hai đều gọi cuộc gặp là hiệu quả, nhưng không có đột phá nào được ghi nhận.

Hôm 15-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã ca ngợi các nỗ lực tiếp cận ngoại giao của chính quyền ông Trump và lưu ý rằng đây là chính phủ phương Tây duy nhất đã nỗ lực tìm hiểu các nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột Ukraine.

Ông Lavrov nói thêm rằng Moscow vẫn đang chờ phản hồi của Washington về lộ trình đã được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.