Chiến sự Nga-Ukraine 15-10: Căng thẳng mọi mặt trận; Nga nêu lý do tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine 15/10/2025 07:20

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, hai bên giằng co ở Donetsk, Kherson,...; Nga nêu lý do tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine; Kiev tuyên bố tấn công kho dầu Nga ở Crimea, song cũng ghi nhận nhiều thương vong khắp các chiến tuyến.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua ghi nhận những diễn biến căng thẳng trên nhiều mặt trận.

Ukraine tấn công kho dầu lớn ở Crimea, có bước tiến ở Pokrovsk

. Tại bán đảo Crimea, truyền thông địa phương ngày 14-10 đưa tin kho dầu lớn nhất của Nga ở TP Feodosia vẫn đang cháy dữ dội một ngày sau khi bị tấn công. Cột khói khổng lồ được mô tả là có thể nhìn thấy từ khoảng cách hơn 25 km.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác nhận các máy bay không người lái đã nhắm vào cơ sở này, gây ra một đám cháy quy mô lớn và khiến hơn 800 người dân phải sơ tán do lo ngại khói độc, theo tờ The Kyiv Independent.

. Trên chiến trường Donetsk, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết các đơn vị xung kích đã tiến thêm được 1,6 km tại một số khu vực thuộc mặt trận Pokrovsk và giành lại quyền kiểm soát một khu vực rộng 3,4 km².

Hình ảnh được cho là ghi lại cảnh kho dầu của Nga tại TP Feodosia (Crimea) vẫn bốc cháy vào ngày 14-10, một ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: Telegram/Crimean Wind

Ông Syrskyi cũng mô tả những thách thức ngày càng tăng từ UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), vốn đã mở rộng "vùng tiêu diệt" trên tiền tuyến ra tới 10 km, gây nhiều khó khăn cho công tác hậu cần và sơ tán thương binh.

Để thích ứng, các nhân viên y tế đang sử dụng thiết bị tư vấn y tế từ xa để hỗ trợ binh sĩ ngoài mặt trận.

. Theo Bộ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, phía Nga đã tổn thất 1.200 binh sĩ trong ngày qua.

Ukraine ghi nhận nhiều thương vong

Ngày 14-10, giới chức địa phương trên khắp Ukraine báo cáo về các cuộc không kích gây thương vong cho dân thường, với ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong ngày qua.

Phía Không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp 69 UAV của Nga, theo The Kyiv Independent.

. Vụ việc nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở TP Kharkiv (tỉnh cùng tên), nơi chính quyền thành phố cho biết một quả bom lượn đã phá hủy một tòa nhà trong bệnh viện, làm 6 bệnh nhân bị thương và buộc 57 người khác phải di dời.

. Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công đã làm 8 dân thường bị thương, đồng thời gây hư hại cho hàng chục tòa nhà và một đoàn xe tải chở hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc.

. Trong khi đó, tại tỉnh Donetsk, các quan chức báo cáo hai người thiệt mạng ở Kostiantynivka và một người bị thương ở Lyman.

. Các cuộc tấn công cũng được ghi nhận tại tỉnh Odessa làm một người bị thương sau khi một nhà kho bốc cháy, và tại tỉnh Chernihiv, một vụ tấn công bằng UAV vào một cửa hàng địa phương đã khiến một người thiệt mạng.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công ở Kherson và giành thêm lãnh thổ ở Donetsk

Theo các báo cáo từ phía Nga, lực lượng nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công phối hợp của Ukraine ở Kherson, đồng thời giành quyền kiểm soát một khu định cư ở Donetsk và tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng vào các mục tiêu của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

. Tại mặt trận Kherson, một trinh sát thuộc Binh đoàn Dnepr của Nga cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công phối hợp của Ukraine bằng UAV và thuyền không người lái.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo người này, UAV trinh sát "Baba Yaga" và các thuyền không người lái Ukraine trang bị bệ phóng rocket đã nhắm vào vị trí của họ vào ban đêm. Lực lượng Nga đã bắn hạ chiếc UAV trinh sát bằng vũ khí cá nhân và vô hiệu hóa cuộc tấn công.

Một binh sĩ khác cho biết thêm rằng 2 UAV mang theo vũ khí nhiệt áp đã không phát nổ.

. Tại mặt trận Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14-10 thông báo rằng các đơn vị thuộc Binh đoàn Trung tâm "đã giải phóng khu định cư Balagan" và tiếp tục tiến công vào các khu vực phía đông của Dimitrov.

Bộ này tuyên bố phía Ukraine đã mất 1.560 binh sĩ dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

. Cơ quan chỉ huy tác chiến địa phương ở tỉnh Belgorod của Nga đã báo cáo về một cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Ukraine trong ngày qua, với hơn 120 UAV và 40 loại đạn dược khác nhau. Cuộc tấn công đã khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Trong khi đó, các lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, các kho nhiên liệu và kho vũ khí tên lửa/pháo binh của quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện tại 138 địa điểm.

Bộ này cũng cho biết rằng các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 195 UAV, 6 rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 10 bom dẫn đường của Ukraine.

Điện Kremlin: Nga tiếp tục chiến dịch quân sự vì không có lựa chọn thay thế

Ngày 14-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine do thiếu các lựa chọn thay thế, nhưng vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột một cách hòa bình, TASS đưa tin.

"Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình. Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt vào lúc này vì không có giải pháp thay thế nào khác. Bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu đã đề ra” - ông Peskov chỉ ra.

Phát biểu này được đưa ra để bình luận về nhận xét của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã cáo buộc Moscow "bướng bỉnh về mặt quân sự" và cảnh báo rằng Nga sẽ phải "trả giá" nếu không "quay trở lại bàn đàm phán".

Theo TASS, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ ưu tiên giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình, đảm bảo an ninh bình đẳng và không thể chia cắt cho tất cả các quốc gia ở châu Âu.