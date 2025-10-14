Chiến sự Nga-Ukraine 13-10: Quân đoàn Azov khoe chiến công ở Donetsk; Nga tăng sức ép ở miền đông Ukraine 14/10/2025 09:22

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng với tin Quân đoàn Azov khoe chiến công ở tỉnh Donetsk; Nga tăng sức ép hỏa lực lên miền đông Ukraine, khiến hơn 1.500 lính Ukraine thương vong trong ngày; Ông Trump và ông Zelensky sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp mặt trận.

Nga tăng sức ép ở miền Đông Ukraine

Người phát ngôn của Nhóm quân phía Đông của Ukraine - ông Hryhorii Shapoval cho biết lực lượng Nga đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công ở khu vực phía đông của mặt trận, với cường độ pháo kích tăng 25–30% trong 10 ngày qua so với cùng kỳ trước, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin ngày 13-10.

Ông Shapoval cho biết thêm rằng tình hình ở mặt trận phía đông vẫn còn khó khăn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân Ukraine.

Lính Ukraine theo dõi UAV Nga tại tỉnh Kharkiv ngày 8-10. Ảnh: AFP

Ông Shapoval cũng xác nhận thông tin Nga đã tiến vào một phần vùng ngoại ô của các làng Kucheriv Yar và Shakhove ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu vực này và tình hình ở đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Theo ông Shapoval, tính đến ngày 12-10, tổn thất của Nga tại khu vực do Nhóm quân phía Đông chịu trách nhiệm đã lên tới 603 lính, gồm 368 lính thiệt mạng, 218 người bị thương và 17 người bị bắt làm tù binh.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn phá hủy và làm hư hại 3 xe tăng, 8 xe bọc thép, 7 hệ thống tác chiến điện tử và từ 200 đến 490 UAV Nga.

Các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine đã thực hiện 1.285 nhiệm vụ hỏa lực, trong khi các đơn vị Không quân mở 63 cuộc không kích, bao gồm thả 136 quả bom dẫn đường.

Quân đoàn Azov khoe chiến công ở tỉnh Donetsk

Ngày 13-10, Quân đoàn Azov số 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết lực lượng này đã ngăn chặn một cuộc tấn công cơ giới của Nga gần TP Dobropillya (tỉnh Donetsk), gây nhiều thiệt hại cho Nga, theo Ukrinform.

Theo Quân đoàn Azov số 1, quân Nga đã điều 16 xe bọc thép hạng nặng tham gia tấn công. Lực lượng Ukraine đã kiên cường phòng thủ và đáp trả khiến 78 lính Nga thương vong, 9 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chở quân, 3 xe tăng và 3 xe máy bị phá hủy.

Lính Ukraine tác chiến ở tỉnh Donetsk. Ảnh: NEW YORK TIMES

Quân đoàn này cho biết chiến thuật của Nga vẫn không thay đổi: ban đầu sẽ là làn sóng tấn công của lính đi xe máy, sau đó tiếp nối là xe bọc thép chở bộ binh. Sau khi dùng hệ thống tác chiến điện tử để chế áp UAV Ukraine, các đoàn xe này sẽ đưa bộ binh Nga đến các khu định cư. Sau khi đổ bộ, họ sẽ thiết lập cứ điểm vững chắc và sau đó tiến hành các hoạt động tấn công để chiếm các khu định cư đã được chỉ định.

Theo Quân đoàn Azov, các cuộc tấn công nhắm vào các khu định cư Myrnohrad và Razino cũng như nỗ lực chiếm khu định cư Shakhove.

Nga khiến hơn 1.500 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 13-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Borovskaya Andreyevka (tỉnh Kharkiv) và Moskovskoye (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 1.500 lính Ukraine thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở các khu vực trên tiền tuyến, trong đó Ukraine thương vong nhiều nhất ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã bắn hạ 344 UAV và 10 quả bom thông minh của Ukraine trong ngày.

Các máy bay chiến đấu, UAV, lực lượng tên lửa, pháo binh Nga đã phá hủy một bệ phóng pháo phản lực bắn loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và tấn công các địa điểm công nghiệp quân sự, kho vũ khí và vật tư của Ukraine, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê tại 142 địa điểm.

Ông Trump sẽ gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng

Ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận rằng ông có thể sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17-10 nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông Trump cũng từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Phát ngôn này đến sau khi ông Zelensky nói rằng ông và ông Trump đã lên lịch gặp nhau tại Washington vào cuối tuần này.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu trước quốc hội Israel hôm 13-7, ông Trump nói rằng ông có kế hoạch tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine sau khi Israel-Hamas đạt được thỏa thuận hòa bình.