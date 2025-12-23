Ông Zelensky: Các cuộc thảo luận về Ukraine ‘rất gần kết quả thực sự’ 23/12/2025 05:42

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thừa nhận vẫn còn những điểm chưa thống nhất trong đề xuất hoà bình cho xung đột ở Ukraine, nhưng cho biết các bên đang “rất gần với một kết quả thực sự”.

Ngày 22-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc thảo luận với Mỹ và châu Âu nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang “rất gần với một kết quả thực sự”, theo hãng tin Reuters.

Đoàn đàm phán Ukraine do nhà đàm phán hàng đầu Rustem Umerov dẫn đầu, cùng các đại diện châu Âu, đã tiến hành một loạt cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ, trong đó có những cuộc gặp diễn ra trong những ngày gần đây tại TP Miami ở bang Florida (Mỹ).

Ở chiều ngược lại, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng đang tiến hành các cuộc trao đổi riêng với quan chức Mỹ tại Miami.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Giới chức Ukraine và Nga cho biết các đoàn của họ sẽ trở về nước trong ngày 22-12 để báo cáo kết quả các cuộc thảo luận.

Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner.

“Nhìn chung, mọi việc đều rất đáng khích lệ. Điều quan trọng là đây là nỗ lực chung của Ukraine và Mỹ. Điều đó cho thấy chúng tôi đang tiến rất gần tới một kết quả thực chất” - ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp dành cho các nhà ngoại giao Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết các nhà đàm phán đã làm việc dựa trên một kế hoạch gồm 20 điểm do các đặc phái viên Mỹ đề xuất. Kế hoạch này đã được thảo luận trong nhiều tuần, sau khi bản dự thảo ban đầu bị Ukraine và châu Âu chỉ trích là quá thiên lệch về phía Nga.

“Không phải mọi thứ đều lý tưởng, nhưng kế hoạch thì đã có” - ông Zelensky nói thêm.

Các bên cũng thảo luận về những bảo đảm an ninh mà Ukraine đang tìm kiếm nhằm ngăn chặn mọi hành động quân sự trong tương lai của Nga sau khi giao tranh chấm dứt, cũng như một kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine.

“Khối nội dung cơ bản của tất cả các văn kiện đã sẵn sàng. Đó là phần nền tảng. Có những vấn đề mà chúng tôi chưa sẵn sàng. Và tôi chắc chắn rằng cũng có những vấn đề mà phía Nga chưa sẵn sàng” - nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý.

Phát biểu sau đó trong bài phát biểu video hằng đêm, ông Zelensky cho rằng vấn đề then chốt là xác định liệu Mỹ có thể “nhận được phản hồi từ Nga, tức là sự sẵn sàng thực sự của Moscow trong việc tập trung vào điều gì đó khác ngoài gây hấn” hay không.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc duy trì áp lực đối với Điện Kremlin là yếu tố sống còn để làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Moscow.

“Việc hạ giá dầu của Nga, các biện pháp trừng phạt toàn cầu mạnh mẽ và những hình thức gây sức ép khác được duy trì là những gì có thể thuyết phục ngay cả một người cứng đầu” - tổng thống Ukraine nói thêm.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.