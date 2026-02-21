Đại sứ Mỹ: Washington muốn Ấn Độ mua dầu của Venezuela 21/02/2026 05:32

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cho biết Washington đang có “các cuộc đàm phán tích cực” với New Delhi về việc mua dầu của Venezuela.

Ngày 20-2, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ - ông Sergio Gor cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với New Delhi về việc mua dầu của Venezuela trong bối cảnh Ấn Độ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga, theo hãng tin AFP.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu ở New Delhi, ông Gor cho biết "các cuộc đàm phán tích cực" đang diễn ra về khả năng bán dầu của Venezuela cho Ấn Độ.

"Bộ Năng lượng [Mỹ] đang liên hệ với Bộ Năng lượng [Ấn Độ], vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ sớm có tin tức về vấn đề này” - ông Gor nói.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor. Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán diễn ra sau chiến dịch quân sự của Mỹ bắt nhà lãnh đạo Venezuela - ông Nicolas Maduro hồi tháng trước, và trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang cắt giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga - kết quả của các cuộc đàm phán thương mại liên kết mức thuế quan của Mỹ với việc giảm lượng dầu này.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ mức thuế 25% mà ông từng áp lên hàng hóa Ấn Độ vào tháng 8-2025 vì nước này nhập khẩu dầu Nga. Ông Trump đã đồng ý giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18% theo một thỏa thuận thương mại tạm thời.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận thương mại tạm thời trên sẽ dẫn đến việc Ấn Độ mua nhiều dầu hơn từ Mỹ và Venezuela.

"Chúng ta đã thấy Ấn Độ đa dạng hóa nguồn dầu mỏ, và có một cam kết. Đây không phải là vấn đề của Ấn Độ mà là Mỹ không muốn bất kỳ ai mua dầu của Nga" - ông Gor nói.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ cho biết thỏa thuận thương mại sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18% có thể được hoàn tất "rất sớm".

"Thực tế là, ngay cả trong tuần này, cả hai bên đang đàm phán với nhau và tích cực tiến đến giai đoạn mà cả hai bên có thể ký kết" - ông Gor cho hay.

"Thực tế là có hàng chục nghìn điểm... chúng tôi không đang giao dịch với một quốc gia nhỏ, đây là một trong những nền kinh tế lớn nhất, vì vậy chúng tôi rất vui mừng khi thỏa thuận tạm thời đã được hoàn tất” - Đại sứ Mỹ nói thêm.

Ấn Độ chưa lên tiếng về thông tin trên.