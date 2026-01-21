Ông Trump nói Mỹ đã lấy 50 triệu thùng dầu từ Venezuela, Tổng thống lâm thời Rodriguez lên tiếng 21/01/2026 09:07

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã lấy 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và một phần trong số đó đã được bán trên thị trường thế giới, giúp hạ giá dầu.

Ngày 20-1 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đến nay Mỹ đã nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và một phần trong số đó đã được bán trên thị trường thế giới, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã lấy 50 triệu thùng dầu từ Venezuela trong 4 ngày đầu tiên. Chúng tôi vẫn còn hàng triệu thùng dầu nữa. Chúng tôi đang bán nó trên thị trường. Chúng tôi đang giúp hạ giá dầu” – ông Trump nói. Tổng thống Mỹ không nói rõ “4 ngày đầu tiên” được tính từ thời điểm nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Trong ngày 20-1, Tổng thống lâm thời Venezuela – bà Delcy Rodriguez cũng cho biết nước này đã nhận được 300 triệu USD từ việc bán dầu. Đây cũng là khoản tiền thu được đầu tiên từ thỏa thuận cung cấp 50 triệu thùng dầu giữa Mỹ và Venezuela, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng 1.

"Chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã nhận được tiền từ việc bán dầu. Trong số 500 triệu USD thu được từ việc bán dầu, chúng tôi đã nhận được 300 triệu USD. Những khoản tiền đầu tiên này sẽ được sử dụng thông qua thị trường ngoại hối ở Venezuela để củng cố và ổn định thị trường, bảo vệ thu nhập và sức mua của người lao động” – bà Rodriguez nói.

Trước đó, ngày 6-1, ông Trump tuyên bố Venezuela sẽ “bàn giao” cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu đang chịu trừng phạt. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu do ông trực tiếp kiểm soát để “phục vụ lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”.