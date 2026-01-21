Ông Trump cân nhắc để lãnh đạo đối lập Venezuela tham gia bộ máy chính quyền Caracas 21/01/2026 05:52

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đang cân nhắc để lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado tham gia điều hành nước này, nhưng chưa rõ vai trò cụ thể.

Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông đang cân nhắc việc để lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado tham gia vào bộ máy điều hành đất nước trên một cương vị nào đó.

Tuy nhiên, ông chưa tiết lộ vai trò cụ thể mà bà có thể đảm nhận là gì, hãng Reuters đưa tin.

"Chúng tôi đang thảo luận với bà ấy và có lẽ phía Mỹ có thể để bà ấy tham gia theo một cách thức nào đó. Tôi rất muốn hiện thực hóa điều này" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado chụp ảnh kỷ niệm cùng huy chương giải Nobel Hòa bình ngày 15-1. Ảnh: WHITE HOUSE

Những bình luận này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông từng đặt nghi vấn về mức độ ủng hộ của người dân dành cho bà Machado cũng như năng lực lãnh đạo của bà tại Venezuela, sau khi Mỹ thực hiện cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

"Tôi từng có cái nhìn rất gay gắt đối với Venezuela, nhưng giờ tôi lại dành nhiều thiện cảm cho quốc gia này. Họ đã và đang hợp tác rất tốt với chúng tôi. Điều đó thật tuyệt vời" - ông Trump chia sẻ với báo giới, ám chỉ đến quá trình làm việc giữa chính quyền của ông với Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez.

Ông Trump đưa ra các phát biểu trên sau khi có cuộc gặp với bà Machado hồi hôm 15-1 trước tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra trong bữa trưa và kéo dài hơn 1 giờ, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp. Theo Reuters, sau sự kiện, bà Machado mô tả cuộc thảo luận diễn ra rất tốt đẹp và thực sự “tuyệt vời”.

Đáng chú ý, bà Machado cho biết đã trao tặng ông Trump Giải Nobel Hòa bình của mình.

Vài giờ sau cuộc gặp, ông Trump viết trên Truth Social rằng bà Machado “đã trao cho tôi giải Nobel Hòa bình của bà ấy vì những việc tôi đã làm. Một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau”.