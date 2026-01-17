Lãnh đạo đối lập Venezuela lên tiếng sau cuộc gặp với ông Trump 17/01/2026 09:15

(PLO)- Lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela – bà Maria Corina Machado có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và tặng lại ông huy chương Nobel Hòa bình.

Ngày 16-1, lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela – bà Maria Corina Machado cho rằng đất nước bà đang bắt đầu một “quá trình chuyển đổi thực sự” và sẽ thành công với sự hỗ trợ từ Mỹ và Tổng thống Donald Trump, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi chắc chắn đang bước vào những bước đầu tiên của một quá trình chuyển đổi thực sự. [Điều này] tác động to lớn đến cuộc sống của tất cả người dân Venezuela” – bà Machado phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ).

Lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela – bà Maria Corina Machado phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) hôm 16-1. Ảnh: AFP

Về phía ông Trump, hôm 16-1, ông cho biết sẽ “tiếp tục nói chuyện” với bà Machado.

Trước đó, bà Machado đã có cuộc gặp với ông Trump trong bữa trưa và kéo dài hơn 1 giờ. Theo hãng tin Reuters, sau sự kiện, bà Machado mô tả cuộc thảo luận diễn ra rất tốt đẹp và thực sự “tuyệt vời”.

Trong cuộc gặp, bà Machado cũng trao tặng huy chương Nobel Hòa bình bà nhận được cho ông Trump.

“Ông ấy xứng đáng với nó. Và đó là một khoảnh khắc rất xúc động, tôi quyết định trao tặng huy chương Nobel Hòa bình thay mặt cho người dân Venezuela” – bà nói.

Vài giờ sau cuộc gặp, ông Trump viết trên Truth Social rằng bà Machado “đã trao cho tôi giải Nobel Hòa bình của bà ấy vì những việc tôi đã làm. Một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau”.