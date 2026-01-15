Ông Putin điện đàm tổng thống Brazil, bàn về tình hình Venezuela 15/01/2026 05:36

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Brazil - ông Luiz Inacio Lula da Silva điện đàm thảo luận về tình hình Venezuela, khẳng định Nam Mỹ phải tiếp tục là khu vực “hòa bình”.

Ngày 14-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Brazil - ông Luiz Inacio Lula da Silva, thảo luận về tình hình tại Venezuela sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro, đài RT dẫn thông cáo của Điện Kremlin.

Theo thông cáo, ông Putin và ông Lula nhấn mạnh rằng “Nga và Brazil có lập trường cơ bản thống nhất trong việc bảo đảm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Venezuela sau hành động gây hấn của Mỹ” nhằm vào Venezuela.

Hai nhà lãnh đạo “nhất trí tiếp tục phối hợp nỗ lực, bao gồm trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc cũng như thông qua Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) với mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng tại Mỹ Latinh”. Nga và Brazil đều là các thành viên sáng lập của nhóm này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Brazil - ông Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: SPUTNIK

Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Lula cũng trao đổi về việc tăng cường quan hệ song phương trước thềm cuộc họp của Ủy ban Cấp cao Nga–Brazil về Hợp tác, dự kiến diễn ra vào tháng 2.

Sau cuộc điện đàm, chính phủ Brazil cho biết cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, trong đó, các nhà lãnh đạo “bày tỏ lo ngại về tình hình ở Venezuela và nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì khu vực Nam Mỹ và Caribe là vùng hòa bình”.

Cũng trong ngày 14-1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1 là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Namibia - ông Selma Ashipala-Musavyi, ông Lavrov cho biết đánh giá của Moscow về chiến dịch của Mỹ tại Caracas không thay đổi.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng sự lên án này được “đa số toàn cầu” áp đảo chia sẻ, bao gồm các nước ở Nam Bán cầu và phương Đông.

“Chỉ có các nước Tây Âu và những đồng minh khác của Washington mới cố tình né tránh một cách đáng xấu hổ những đánh giá mang tính nguyên tắc, dù ai cũng hiểu rằng đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế” - ông Lavrov nói.

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Quân đội Mỹ đã mở cuộc tấn công Venezuel vào ngày 3-1, bắt ông Maduro và vợ ông. Hai người bị đưa lên một tàu chiến của Mỹ và sau đó được chuyển bằng đường hàng không tới New York để ra hầu tòa với cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy.

Cả hai đều tuyên bố không nhận tội.

Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez, một đồng minh thân cận của ông Maduro, tuyên bố rằng Mỹ hay bất kỳ “thế lực nước ngoài” nào khác cũng sẽ không kiểm soát Venezuela. Bà Rodriguez cho biết sẵn sàng “hợp tác” với Mỹ, nhưng khẳng định Venezuela “sẽ không bao giờ quay trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác”.