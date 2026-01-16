Ông Trump tiếp lãnh đạo phe đối lập Venezuela tại Nhà Trắng 16/01/2026 05:51

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu gặp trực tiếp lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado, sự kiện được đánh giá có thể định hình lại tương lai chính trị Caracas.

Ngày 15-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado.

Theo hãng tin Reuters, đây là cuộc tiếp xúc mang tính bước ngoặt, được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến cách Washington định hình tương lai chính trị của quốc gia Nam Mỹ này.

Cuộc gặp diễn ra trong bữa trưa và kéo dài hơn 1 giờ, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp. Theo Reuters, sau sự kiện, bà Machado mô tả cuộc thảo luận diễn ra rất tốt đẹp và thực sự “tuyệt vời”.

Lãnh đạo đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado bên ngoài Điện Capitol ngày 15-1. Ảnh: Marvin Joseph/ The Washington Post

Đáng chú ý, bà Machado cho biết đã trao tặng ông Trump Giải Nobel Hòa bình của mình, dù hiện chưa rõ Tổng thống Mỹ có chấp nhận vinh dự này hay không. Về vấn đề này, Viện Nobel Na Uy khẳng định quy tắc giải thưởng là không thể chuyển nhượng, chia sẻ hay thu hồi.

Hiện ông Trump chưa đưa ra phát ngôn chính thức về cuộc gặp. Tuy nhiên, trong buổi họp báo diễn ra cùng thời điểm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận nhà lãnh đạo Mỹ đã mong đợi cuộc gặp gỡ này, nhưng vẫn giữ đánh giá “thực tế” rằng hiện tại bà Machado chưa hội đủ sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo đất nước trong ngắn hạn.

“Tôi biết Tổng thống đã rất mong đợi cuộc gặp này và kỳ vọng đây sẽ là một cuộc trao đổi tích cực với bà Machado” - bà Leavitt phát biểu.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, bà Machado tiếp tục làm việc với hơn 10 thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Điện Capitol.

Theo Reuters, bà đang nỗ lực thu hút sự quan tâm của ông Trump nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với các nhân vật trong chính quyền Venezuela, đồng thời đảm bảo vai trò điều hành đất nước trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, ông Trump từng nhiều lần công khai ca ngợi Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez, người đã tiếp quản quyền lực sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt hồi đầu tháng.

Trong một diễn biến liên quan, bà Rodriguez thông báo sẽ đề xuất cải cách toàn diện ngành công nghiệp dầu mỏ quốc gia.

Bà nhấn mạnh Venezuela không nên e ngại hoạt động ngoại giao, khẳng định đã có kế hoạch cho năm 2026 nhằm “kiến tạo một nền chính trị mới tại Venezuela”.

Cụ thể, bà Rodriguez cho biết đang trình đề xuất cải cách Luật Dầu khí, trong bối cảnh các nhà đầu tư Mỹ đang thúc đẩy việc tiếp cận dễ dàng hơn đối với tài nguyên năng lượng của Venezuela.

Theo bà, các cải cách này sẽ “cho phép dòng vốn đầu tư chảy vào các mỏ mới, những mỏ chưa từng được khai thác, cũng như các khu vực hiện thiếu hụt hạ tầng”.