Tổng thống lâm thời Venezuela cải tổ nội các 17/01/2026 16:12

(PLO)- Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez công bố cải tổ nội các, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại 3 bộ ngành chủ chốt của chính phủ.

Ngày 16-1, Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho 3 vị trí lãnh đạo bộ ngành trong chính phủ, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Thông báo trên nền tảng Telegram, bà Rodriguez cho biết ông Miguel Perez Pirela đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thay thế ông Freddy Nanez.

Trong khi đó, ông Nanez được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Hệ sinh thái và Môi trường.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trình bày báo cáo thường niên trước quốc hội Venezuela ở Caracas ngày 15-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ trưởng Hệ sinh thái và Môi trường, bà Rodriguez nhấn mạnh ông Nanez sẽ chịu trách nhiệm "tiếp tục thúc đẩy các chính sách công nhằm bảo vệ Pachamama (Mẹ Trái đất) của chúng ta cũng như giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường".

Cũng trong đợt điều chỉnh nhân sự này, Tổng thống lâm thời Rodriguez đã bổ nhiệm ông Anibal Coronado làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.