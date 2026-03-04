Có tin con trai ông Khamenei được bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran 04/03/2026 12:21

(PLO)- Có tin Hội đồng Chuyên gia Iran đã lựa chọn ông Mojtaba Khamenei – con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei – trở thành lãnh tụ tối cao tiếp theo của nước này.

Ngày 3-3, Hội đồng Chuyên gia Iran đã lựa chọn ông Mojtaba Khamenei – con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei – trở thành lãnh tụ tối cao tiếp theo của nước này, theo Iran International, một kênh tiếng Ba Tư có trụ sở tại Anh.

Ông Ali Khamenei đã thiệt mạng trong làn sóng không kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu tại Iran hôm 28-2. Ông nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1989.

Trước đó, đài CNN đưa tin rằng ông Mojtaba Khamenei “được biết đến là người có ảnh hưởng đáng kể phía sau hậu trường và có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – lực lượng quân sự quyền lực nhất đất nước.

Ông Mojtaba Khamenei – con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

Cùng ngày, tờ The Caspian Post dẫn nguồn từ truyền thông Iran cho biết quyết định chọn ông Mojtaba Khamenei diễn ra dưới áp lực từ IRGC.

Tờ The New York Times ngày 3-3 cũng dẫn lời ba quan chức Iran rằng ông Mojtaba Khamenei đã nổi lên như ứng viên sáng giá nhất.

Các quan chức cho biết các giáo sĩ đang cân nhắc khả năng tuyên bố ông Mojtaba Khamenei sẽ kế nhiệm cha ông, sớm nhất vào sáng 4-3.

Tuy nhiên, một số người bày tỏ lo ngại rằng quyết định này có thể khiến ông trở thành mục tiêu của Mỹ và Israel.

Theo các quan chức, nhóm giáo sĩ được gọi là Hội đồng Chuyên gia đã tổ chức hai cuộc họp trực tuyến, một vào buổi sáng và một vào buổi tối.

Israel tuyên bố đã tấn công một tòa nhà TP Qom, một trong những trung tâm quyền lực chính của Hồi giáo dòng Shiite, nơi hội đồng dự kiến họp và bầu lãnh tụ tối cao mới. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars, tòa nhà này không có người.

Iran chưa bình luận về thông tin trên.