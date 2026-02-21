Hungary chặn khoản vay 90 tỉ euro của EU cho Ukraine, cáo buộc Kiev ‘tống tiền’ 21/02/2026 05:36

(PLO)- Hungary tuyên bố sẽ chặn khoản vay 90 tỉ euro của EU dành cho Ukraine cho đến khi dòng dầu Nga qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Ngày 20-2, Hungary tuyên bố sẽ chặn khoản vay 90 tỉ euro (107 triệu USD) của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine cho đến khi dòng dầu Nga qua đường ống Druzhba được khôi phục, theo tờ Kyiv Independent.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Hungary gia tăng, chỉ ít ngày trước khi xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ 5.

“Chúng tôi đang chặn khoản vay 90 tỉ euro của EU dành cho Ukraine cho đến khi hoạt động trung chuyển dầu sang Hungary qua đường ống Druzhba được nối lại” - Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjarto, viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS / MOHAMMAD ABU GHOSH

Khoản vay mang tên Hỗ trợ Ukraine, được phê duyệt sơ bộ vào tháng 12-2025, đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, trong đó dành 30 tỉ euro (36 tỉ USD) hỗ trợ ngân sách và 60 tỉ euro (71 tỉ USD) cho nhu cầu quân sự.

Theo Kyiv Independent, nếu không có nguồn tiền này, Ukraine có nguy cơ cạn ngân sách vào giữa năm 2026.

Ông Szijjarto nói rằng quyết định chặn khoản vay được đưa ra do Ukraine “tống tiền” Hungary và phối hợp với EU cùng các đảng đối lập Hungary nhằm gây bất ổn trước cuộc bầu cử quốc hội Hungary, dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Cam kết chặn khoản vay của EU cho Ukraine cũng được đưa ra một ngày sau khi Hungary và Slovakia thông báo kế hoạch ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine để đáp trả việc dòng dầu Nga qua đường ống Druzhba bị đình chỉ.

Ukraine chưa bình luận về động thái của Hungary.

Đường ống Druzhba – một trong những mạng lưới vận chuyển dầu lớn nhất thế giới với công suất khoảng 2 triệu thùng/ngày – vẫn là tuyến cung ứng quan trọng đối với Hungary và Slovakia, hai quốc gia EU còn nhập khẩu dầu thô Nga qua hệ thống này.

Theo các quan chức Ukraine, hoạt động trung chuyển qua đường ống Druzhba đã bị đình chỉ từ cuối tháng 1 sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.