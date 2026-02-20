Reuters: Tình báo châu Âu hoài nghi khả năng có thỏa thuận hòa bình Ukraine trong năm nay 20/02/2026 06:20

(PLO)- Các lãnh đạo tình báo châu Âu bày tỏ hoài nghi về khả năng Mỹ đạt được một thỏa thuận trong năm nay nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Các lãnh đạo tình báo châu Âu tỏ ra bi quan về khả năng đạt được một thỏa thuận trong năm nay nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đã đưa triển vọng đạt được thỏa thuận đến “khá gần”, hãng Reuters đưa tin ngày 19-2.

Người đứng đầu 5 cơ quan tình báo châu Âu, trao đổi với Reuters trong những ngày gần đây với điều kiện giấu tên, tin rằng Nga không muốn sớm kết thúc chiến sự.

4 người nói rằng Nga đang tận dụng các cuộc đàm phán với Mỹ để thúc đẩy việc nới lỏng trừng phạt và tìm kiếm các thỏa thuận kinh doanh. Một lãnh đạo tình báo châu Âu nhận định các cuộc đàm phán chỉ là “màn kịch đàm phán”.

Những phát biểu này cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách nhìn giữa châu Âu và Nhà Trắng.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

Ukraine cho biết Nhà Trắng muốn chốt một thỏa thuận hòa bình vào tháng 6, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11. Tổng thống Trump nói ông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đạt được thỏa thuận.

“Mục tiêu của Nga không phải là một thỏa thuận hòa bình. Họ theo đuổi các mục tiêu chiến lược của mình, và những mục tiêu đó không hề thay đổi” - một lãnh đạo tình báo châu Âu nói.

Các mục tiêu này bao gồm việc loại bỏ sự lãnh đạo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và biến Ukraine thành một vùng đệm “trung lập” đối với phương Tây, người này nói với Reuters.

Một lãnh đạo tình báo khác cho biết vấn đề chính là Nga không muốn và cũng không cần một nền hòa bình sớm, đồng thời nền kinh tế Nga “không ở bên bờ sụp đổ”.

Dù các lãnh đạo tình báo không nêu rõ cách họ thu thập thông tin, các cơ quan của họ sử dụng nguồn tin con người, liên lạc bị chặn thu và nhiều phương thức khác.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã gặp nhau trong tuần này tại vòng đối thoại thứ ba do Mỹ làm trung gian trong năm 2026, nhưng không đạt được đột phá nào về các điểm bế tắc then chốt, bao gồm vấn đề lãnh thổ.

Sau các cuộc gặp, ông Zelensky tỏ ra thất vọng vì thiếu tiến triển thực chất và cho rằng phía Nga quan tâm nhiều hơn đến việc bàn về nguồn gốc lịch sử của xung đột thay vì đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn.

Moscow yêu cầu Kiev rút lực lượng khỏi 20% còn lại của vùng Donetsk ở phía đông mà Nga chưa kiểm soát, điều mà Ukraine kiên quyết từ chối.

Một lãnh đạo tình báo thứ hai cho rằng Nga có thể hài lòng về mặt lãnh thổ nếu giành được phần còn lại của Donetsk.

Một lãnh đạo tình báo thứ ba nhận định có một niềm tin sai lầm rằng nếu Ukraine nhượng lại Donetsk thì thỏa thuận hòa bình sẽ sớm thành hình.

“Trong trường hợp Nga nhận được những nhượng bộ này, tôi cho rằng đó có thể chỉ là khởi đầu của các cuộc đàm phán thực sự” - vị quan chức nói, đồng thời dự báo Nga sau đó sẽ tiếp tục đưa ra thêm yêu sách.

Lãnh đạo tình báo này, không đưa ra bằng chứng, cũng bày tỏ lo ngại về trình độ đàm phán với Nga ở phương Tây còn “rất hạn chế”, bao gồm cả phía châu Âu.

Hai quan chức cho biết Moscow đang tìm cách tách tiến trình đàm phán thành hai hướng: một hướng tập trung vào chiến sự và hướng còn lại tập trung vào các thỏa thuận song phương với Mỹ, bao gồm việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga.

Trả lời yêu cầu bình luận, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng những người chỉ trích ẩn danh không làm được gì để giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

“Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đã làm nhiều hơn bất kỳ ai để đưa hai bên lại gần nhau, chấm dứt đổ máu và đạt được một thỏa thuận hòa bình” - bà Kelly nói.

