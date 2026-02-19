Chiến sự Nga-Ukraine 19-2: Ukraine tính phương án chặn chiến thuật ‘UAV mẹ’ của Nga 19/02/2026 08:21

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tính phương án chặn chiến thuật "UAV mẹ" của Nga; Moscow nói Kiev mất hơn 1.200 binh sĩ.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tính phương án chặn chiến thuật "UAV mẹ" của Nga

Trước diễn biến phức tạp từ chiến trường, Ukraine đang xem xét quy định bắt buộc xác minh hộ chiếu khi mua thẻ SIM nội địa nhằm vô hiệu hóa chiến thuật sử dụng "UAV mẹ" mang UAV cảm tử của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Ngày 18-2, ông Serhii Beskrestnov - cố vấn Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine - cho biết Nga đang gia tăng sử dụng các "UAV mẹ" như Gerbera hay Molniya.

Các thiết bị này đóng vai trò trạm trung chuyển, mang theo UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ukraine, mở rộng đáng kể tầm hoạt động vốn chỉ 20-30 km của FPV.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo ông Beskrestnov, lực lượng Nga đang lợi dụng hạ tầng mạng 4G/LTE và SIM "rác" của Ukraine để điều khiển UAV.

"Họ dùng UAV cánh bằng đưa FPV đến vùng phủ sóng ổn định rồi thả xuống mục tiêu. Người điều khiển ngồi tại Nga, thời gian tấn công chỉ tính bằng phút" - ông Beskrestnov giải thích.

Ông Beskrestnov thừa nhận việc siết chặt quy định bán SIM là giải pháp "nhạy cảm về chính trị" và cần sửa đổi luật pháp, song đây là bước đi cần thiết để kìm hãm quy trình mua bán thiếu kiểm soát hiện nay.

Một phương án kỹ thuật khác là vô hiệu hóa cục bộ dịch vụ dữ liệu di động, tuy nhiên điều này sẽ gây ảnh hưởng ngược lại cho chính hạ tầng viễn thông Ukraine.

Về bối cảnh chiến trường, đầu năm 2026, quân đội Ukraine đã ghi nhận lần đầu tiên Nga sử dụng các loại UAV Gerbera và Molniya làm nền tảng "UAV mẹ". Sang tháng 2, một chiến thuật tương tự cũng được ghi nhận với loại UAV tầm xa Shahed.

Lực lượng Nga đang sử dụng các FPV được mang trên "UAV mẹ" để tấn công các mục tiêu dân sự và phương tiện giao thông. Chiến thuật này cũng làm gia tăng các đòn tấn công vào phương tiện và dân thường tại các vùng biên giới.

Nổ lớn tại văn phòng tuyển quân Ukraine

Văn phòng Công tố khu vực cho biết một vụ nổ tại trung tâm tuyển quân ở thành phố Kolomyia (tỉnh Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraine) đêm 18-2 đã được xếp loại là một vụ tấn công khủng bố, theo Kyiv Independent.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhắm vào phương tiện của quân nhân đang gia tăng trên khắp Ukraine. Chỉ riêng trong hai tuần qua, hai vụ việc tương tự đã được ghi nhận tại Odessa.

Rất may không có thương vong về người, nhưng áp lực từ vụ nổ đã làm vỡ nhiều cửa kính và gây hư hại cho văn phòng. Báo cáo hiện trường cho thấy các điều tra viên và chuyên gia rà phá bom mìn đang tiếp tục làm việc.

Các công tố viên, phối hợp cùng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cảnh sát Quốc gia, đang khẩn trương điều tra tình tiết vụ việc, bao gồm nguyên nhân và truy tìm thủ phạm.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết trong ngày qua đã loại 740 lính Nga khỏi vòng chiến.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Trong bản cập nhật tình hình quân sự ngày 18-2, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong ngày qua các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại tỉnh Sumy và tỉnh Zaporizhia, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.235 binh sĩ trong các cuộc giao tranh diễn ra trên toàn tuyến mặt trận trong ngày qua.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cụ thể, tình hình tại các khu vực tác chiến như sau:

. Theo phía Nga, tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Bắc, các đơn vị Nga đã kiểm soát khu dân cư Kharkovka (tỉnh Sumy), gây tổn thất khoảng 210 binh sĩ Ukraine, 2 khẩu pháo, cùng nhiều phương tiện, một trạm tác chiến điện tử, một kho đạn và ba kho vật tư.

. Tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Tây phụ trách ở Kharkiv và Donetsk, Ukraine được cho là mất khoảng 140 binh sĩ, 1 xe bọc thép chở quân Bulldog do Anh sản xuất, 2 xe bọc thép Kozak, 17 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo…

. Ở khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Nam tại Donetsk, phía Nga cho biết đã gây thiệt hại hơn 145 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo, cùng 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho vật tư.

. Tại khu vực do Nhóm tác chiến Trung tâm đảm trách ở Donetsk và Dnepropetrovsk, Ukraine được cho là mất khoảng 340 binh sĩ, 1 xe bọc thép chở quân Pasi, 3 xe chiến đấu bọc thép và 9 phương tiện cơ giới.

. Trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Đông, các đơn vị Nga tiếp tục tiến công, kiểm soát khu dân cư Krinichnoye (tỉnh Zaporizhia), gây tổn thất khoảng 345 binh sĩ Ukraine, cùng nhiều khí tài.

. Còn tại khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách ở tỉnh Zaporizhia, phía Nga cho biết đã gây tổn thất khoảng 55 binh sĩ Ukraine, phá hủy 16 phương tiện cơ giới, cùng 1 kho đạn và 2 kho vật tư.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua, lực lượng không quân, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh Nga đã tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine, các điểm chuẩn bị và phóng UAV tầm xa, cũng như các khu vực tập kết tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 141 địa điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga được cho là đã đánh chặn và phá hủy hai bom dẫn đường, 11 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 155 UAV của Ukraine.