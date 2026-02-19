Binh sĩ Israel trúng đạn chết ở Gaza, ông Netanyahu nói do 'quân ta bắn quân mình' 19/02/2026 05:56

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi cái chết của Trung sĩ Ofri Yaffe ở Gaza là "sự cố đau lòng" do "quân ta bắn quân mình", trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel chỉ nói rằng quân sĩ này thiệt mạng trong chiến đấu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và quân đội nước này hôm 18-2 có những tuyên bố khác nhau về vụ một binh sĩ nước này trúng đạn và chết ở phía nam Dải Gaza, theo hãng tin AFP.

Trưa 18-2, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng đại diện của lực lượng này đã gửi lời chia buồn tới gia đình của Trung sĩ Ofri Yaffe, 21 tuổi, thuộc một đơn vị tuần tra nhảy dù “đã chết trong chiến đấu ở phía nam Dải Gaza”.

Cuối giờ chiều cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel công bố thông điệp từ Thủ tướng Netanyahu cùng Phu nhân “gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và chia sẻ nỗi đau buồn tột cùng với gia đình của Trung sĩ Ofri Yaffe”.

Tuy nhiên, trong thư chia buồn, ông Netanyahu nói rằng binh sĩ Yaffe đã thiệt mạng “trong một sự cố đau lòng do ‘quân ta bắn quân mình’ ở Dải Gaza”.

Trung sĩ Ofri Yaffe - người thiệt mạng ở phía nam Dải Gaza hôm 18-2. Ảnh: IDF

Cả IDF và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về sự khác biệt này.

Theo tờ The Times of Israel, các thông tin sơ bộ từ IDF cho thấy Trung sĩ Yaffe đã bị một đơn vị khác nhầm là “quân địch” và tấn công vào khoảng 2 giờ sáng 18-2 (giờ địa phương) khi thực hiện nhiệm vụ ở TP Khan Younis (Gaza). Binh sĩ này đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi.

IDF được cho là vẫn đang điều tra thêm về vụ việc “bắn nhầm” này.

Theo AFP, vụ việc liên quan tới Trung sĩ Yaffe đã nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 10-10-2025 lên 5 người.