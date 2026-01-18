Israel không hài lòng về thành phần Hội đồng điều hành Gaza do Mỹ đề xuất 18/01/2026 09:28

(PLO)- Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thông báo của phía Mỹ về thành phần của Hội đồng điều hành Gaza không được phối hợp với Israel, đi ngược lại chính sách của nước này nên Israel sẽ thảo luận với phía Mỹ về vấn đề này.

Ngày 17-1, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thông báo của phía Mỹ về thành phần của Hội đồng điều hành Gaza không được phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của Tel Aviv.

Theo tờ The Times of Israel, Israel dường như đang phản đối thành phần trong Hội đồng Điều hành thuộc Hội đồng Hòa bình Gaza vì bao gồm các quan chức cấp cao từ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ – hai quốc gia đã chỉ trích mạnh mẽ việc Israel tiến hành cuộc chiến ở Gaza.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Ngoại trưởng Israel – ông Gideon Saar sẽ nêu vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel – Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp vào tháng 12-2025 tại Mỹ. Ảnh: Jim Watson/AFP

Hội đồng Điều hành sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Hòa bình Gaza. Tuy nhiên, theo kế hoạch được phía Mỹ đưa ra, Hội đồng Điều hành sẽ tham gia trực tiếp vào việc giám sát quản lý Gaza sau xung đột.

Hôm 16-1, Nhà Trắng đã công bố thành phần của Hội đồng điều hành. Thành phần này bao gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nhà ngoại giao cấp cao của Qatar – ông Ali Thawadi, giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Rashad, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Reem Al-Hashimy, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trợ lý cấp cao của ông Trump - ông Jared Kushner, Giám đốc điều hành công ty Apollo Global Management – ông Marc Rowan, doanh nhân người Israel Yakir Gabay, cựu điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Sigrid Kaag, và cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Trung Đông Nickolay Mladenov.

Ông Mladenov sẽ đứng đầu hội đồng này. Ông sẽ đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa Hội đồng điều hành Gaza và nhóm các chuyên gia Palestine điều hành các vấn đề hàng ngày ở Dải Gaza.

Danh sách các nhà lãnh đạo Hội đồng Hòa bình vẫn chưa được công bố. Nhưng theo một số nguồn tin, một số lãnh đạo các nước đã được mời tham gia hội đồng này.

Theo Nhà Trắng, Hội đồng Hòa bình sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc thực hiện tất cả 20 điểm trong kế hoạch hòa bình Gaza được Tổng thống Trump đề xuất. Hội đồng này sẽ cung cấp sự giám sát chiến lược, huy động các nguồn lực quốc tế và đảm bảo trách nhiệm trong quá trình Gaza chuyển đổi từ xung đột sang hòa bình và phát triển.