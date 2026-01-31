Mỹ duyệt thương vụ vũ khí hàng tỉ USD cho Israel và Saudi Arabia 31/01/2026 12:49

(PLO)- Mỹ đã phê duyệt một loạt thương vụ bán vũ khí lớn trị giá hàng tỉ USD cho Israel và Saudi Arabia, bao gồm các vũ khí tiên tiến như tên lửa Patriot, trực thăng Apache.

Ngày 30-1, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí lớn cho Israel với tổng trị giá 6,67 tỉ USD và cho Saudi Arabia trị giá 9 tỉ USD, theo đài ABC News.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố thương vụ bán vũ khí cho các nước này vào cuối ngày 30-1, sau khi bộ này thông báo cho quốc hội Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ giữa Mỹ và Saudi Arabia bao gồm 730 tên lửa Patriot và các thiết bị liên quan, “sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Tên lửa Patriot. Ảnh: BUNDESWEHR

Trong khi đó, việc bán vũ khí cho Israel được chia thành 4 gói riêng biệt, bao gồm một gói 30 máy bay trực thăng tấn công Apache và các thiết bị, vũ khí liên quan, cùng một gói khác gồm 3.250 xe chiến thuật hạng nhẹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trực thăng Apache được trang bị bệ phóng tên lửa và thiết bị nhắm mục tiêu tiên tiến, là phần lớn nhất trong tổng thương vụ khi trị giá lên đến 3,8 tỉ USD. Ngoài ra, các xe chiến thuật hạng nhẹ sẽ được sử dụng để vận chuyển nhân sự và hậu cần “nhằm mở rộng các tuyến liên lạc” cho Lực lượng Phòng vệ Israel và sẽ có giá 1,98 tỉ USD.

Trong thương vụ, Israel cũng sẽ chi thêm 740 triệu USD để mua các bộ nguồn điện cho xe bọc thép chở quân mà nước này đã sử dụng từ năm 2008 và chi 150 triệu USD cho các vũ khí khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ sẽ “tăng cường khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cải thiện khả năng phòng thủ biên giới, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các trung tâm dân cư của Israel”.

“Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel và việc hỗ trợ Israel phát triển, duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ là điều tối quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ” – tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.