Chính phủ Mỹ lại đóng cửa, liên quan việc truy quét nhập cư 31/01/2026 12:04

(PLO)- Sau nhiều tranh cãi liên quan việc truy quét nhập cư, Thượng viện Mỹ cũng thông qua gói ngân sách mới cho chính phủ Mỹ nhưng dự luật vẫn chờ Hạ viện thông qua nên chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần vào cuối tuần này.

Sau nhiều tranh cãi thì ngày 30-1 Thượng viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách có khả năng cung cấp đủ tiền cho hầu hết hoạt động của chính phủ liên bang, theo tờ The Wall Street Journal.

Thượng viện Mỹ đã thông qua gói 5 dự luật tài trợ cho một loạt các cơ quan đến tháng 9 và 1 dự luật cung cấp ngân sách 2 tuần cho Bộ An ninh Nội địa.

Gói ngân sách này vẫn cần sự thông qua của Hạ viện. Tuy nhiên, do Hạ viện đang nghỉ họp và đến ngày 2-2 mới họp lại nên chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa một phần từ nửa đêm 30-1 (theo giờ Mỹ) đến cuối tuần.

The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Quản lý Ngân sách của Nhà Trắng cho biết công tác chuẩn bị cho việc chính phủ đóng cửa đang được tiến hành.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong cuối tuần này. Ảnh: BLOOMBERG

Nếu Hạ viện nhanh chóng thông qua dự luật, tác động của việc chính phủ đóng cửa sẽ không nhiều, vì hầu hết nhân viên liên bang không làm việc vào cuối tuần. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định sẽ ký thành luật ngay khi dự luật được Hạ viện thông qua và chuyển đến Nhà Trắng.

Vấn đề truy quét nhập cư là nguyên nhân gây chia rẽ Thượng viện trong việc thông qua dự luật ngân sách.

Theo tờ The Guardian, việc hai công dân Mỹ Alex Pretti và Renee Good bị cảnh sát nhập cư bắn chết ở TP Minneapolis, bang Minnesota trong tháng này là nguyên nhân chính khiến các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ do dự trong việc thông qua dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa.

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện – ông Chuck Schumer yêu cầu chính phủ thực hiện loạt cải cách đối với các nhân viên thực thi pháp luật liên bang, nếu muốn dự luật cấp ngân sách được thông qua.

Các yêu cầu này bao gồm các sĩ quan phải đeo camera ghi hình, tuân thủ quy tắc ứng xử và ngừng đeo mặt nạ, ngừng tiến hành các cuộc tuần tra "lưu động" nhắm vào những người mà họ nghi ngờ là nhập cảnh trái phép vào Mỹ.

Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump đã diễn ra mạnh mẽ tại nhiều TP ở Mỹ. Trước sự phản đối mạnh của đảng Dân chủ và nhiều người dân, chính phủ Mỹ trong tuần qua đã thu hẹp chiến dịch truy quét nhập cư, thay thế người đứng đầu chiến dịch này ở TP Minneapolis.