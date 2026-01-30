Quân đội Mỹ, Iran tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản xung đột 30/01/2026 05:54

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào của tổng thống, trong khi quân đội Iran tuyên bố sẵn sàng cho các kịch bản chiến tranh.

Ngày 29-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào của Tổng thống Donald Trump liên quan Iran, nhằm bảo đảm Tehran không theo đuổi năng lực vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters.

Trong bối cảnh một lực lượng quân sự lớn của Mỹ đã tập trung tại khu vực Trung Đông, tại cuộc họp nội các ngày 29-1, Tổng thống Trump yêu cầu ông Hegseth bình luận về tình hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáp: “Họ không được theo đuổi năng lực hạt nhân. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều gì tổng thống mong đợi từ Bộ Chiến tranh [Bộ Quốc phòng]”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, các nguồn tin nói với Reuters rằng ông Trump đang xem xét các lựa chọn nhưng chưa quyết định có tấn công Iran hay không.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau làn sóng biểu tình ở Iran, bắt đầu từ cuối tháng 12-205 và hiện đã tạm lắng.

Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo can thiệp nếu Iran sát hại người biểu tình. Ông cho biết Mỹ sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân sau các đợt không kích của lực lượng Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân then chốt vào tháng 6-2025.

Cũng trong ngày 29-1, Iran cảnh báo sẽ lập tức tấn công các căn cứ và tàu sân bay của Mỹ để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.

Phát biểu với đài truyền hình nhà nước Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn của quân đội, cảnh báo phản ứng của Tehran trước bất kỳ hành động nào của Mỹ sẽ không bị giới hạn như hồi tháng 6-2025 mà sẽ là một đòn đáp trả mang tính quyết định, “được triển khai ngay lập tức”.

Người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia. Ảnh: MEHR NEWS AGENCY

Theo ông Akraminia, các tàu sân bay Mỹ có “những điểm yếu nghiêm trọng” và nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực Vùng Vịnh nằm “trong tầm bắn của các tên lửa tầm trung của chúng tôi”.

“Nếu người Mỹ mắc phải một sự tính toán sai lầm như vậy, chắc chắn mọi việc sẽ không diễn ra theo cách ông Trump hình dung - tiến hành một chiến dịch nhanh chóng rồi hai giờ sau đăng tweet tuyên bố chiến dịch đã kết thúc” - ông Akraminia nói.

Về cơ chế ứng phó nguy cơ bị tấn công, ông Akraminia cho biết các kế hoạch cần thiết đã được xây dựng và các mệnh lệnh tương ứng đã được ban hành, nhấn mạnh rằng Iran sẽ có “những phản ứng phù hợp và tương xứng cho các kịch bản khác nhau”.

“Chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng cho các kịch bản chiến tranh, và nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an ninh cũng như tăng cường khả năng răn đe. Tuy nhiên, không thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Một quan chức tại khu vực Vùng Vịnh, nơi nhiều quốc gia cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự, nói với hãng tin AFP rằng nỗi lo về khả năng Mỹ tấn công Iran là “rất rõ ràng”.

“Điều đó sẽ đẩy khu vực vào hỗn loạn, gây tổn hại cho nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả tại Mỹ, đồng thời khiến giá dầu khí tăng vọt” - quan chức này nói thêm.