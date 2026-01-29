Việt Nam nêu quan điểm về những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ với Iran 29/01/2026 17:23

Ngày 29-1, trả lời câu hỏi đề nghị người phát ngôn nêu quan điểm của Việt Nam về những căng thẳng hiện nay của Mỹ với Iran cũng như là các khuyến cáo đến công dân Việt Nam tại Trung Đông, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình hiện nay tại Trung Đông.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng. Ảnh: NGUYỄN HỒNG

“Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết, ngày 15-1, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam không nên đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết. Công dân Việt Nam đang ở Iran theo dõi thường xuyên thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại, cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ, để nhận được sự hỗ trợ, đề nghị công dân Việt Nam tại Iran liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.