Mỹ, Iran lần lượt phát thông báo tập trận lớn ở Trung Đông 28/01/2026 11:15

(PLO)- Mỹ cho biết cuộc tập trận của nước này ở Trung Đông sẽ kéo dài "nhiều ngày" trong bối cảnh Iran cũng đang tập trận trong khu vực.

Trong hai ngày 26 và 27-1, Mỹ và Iran lần lượt phát cảnh báo về an toàn hàng không nhằm chuẩn bị cho các cuộc tập trận sắp diễn ra và kéo dài nhiều ngày ở Trung Đông.

Ngày 26-1, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và lực lượng không quân của đơn vị - AFCENT cùng thông báo rằng AFCENT sẽ tiến hành một cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu kéo dài nhiều ngày trong khu vực do CENTCOM chịu trách nhiệm, theo tờ The Guardian.

Theo thông cáo, cuộc tập trận của AFCENT nhằm “chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu trên toàn khu vực thuộc trách nhiệm của CENTCOM”.

Lực lượng Mỹ tải hàng lên vận tải cơ Boeing C-17 Globemaster III (hình ảnh được CENTCOM đăng trên mạng xã hội X kèm thông tin về cuộc tập trận của AFCENT). Ảnh: X/CENTCOM

Trong cuộc tập trận, AFCENT sẽ điều lực lượng tới nhiều địa điểm khác nhau trong tình huống khẩn cấp, đồng thời thử nghiệm "khả năng triển khai nhanh, rút đi nhanh và thu hồi lực lượng với các đội hình hỗ trợ nhỏ nhưng hiệu quả".

Phía Mỹ nhấn mạnh rằng nước chủ nhà nơi AFCENT đóng quân đã chấp thuận cho cuộc tập trận, song không nêu chi tiết về quốc gia này hay về các địa điểm cụ thể liên quan cuộc tập trận. Cũng không có thông tin cụ thể về thời gian tập trận.

Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng cuộc tập trận là một nỗ lực nhằm củng cố lập trường “hoà bình thông qua sức mạnh” của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hướng tới mục tiêu “giảm nguy cơ tính toán sai lầm” từ các đối thủ và “đảm bảo an ninh cho các đối tác” của Washington.

Ngày 27-1, Iran phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM) về khuôn khổ một cuộc tập trận từ ngày 27 tới 29-1. Cuộc tập trận có sử dụng đạn thật sẽ diễn ra trên khu vực eo biển chiến lược Hormuz, theo hãng thông tấn Anadolu.

Iran cho biết các nội dung huấn luyện trên biển sẽ diễn ra trong một khu vực hình tròn có bán kính 5 hải lý ở eo biển Hormuz. Theo thông báo, không phận trong khu vực trên, kéo dài từ mặt nước lên tới độ cao khoảng 25.000 feet (khoảng 7.620 m) sẽ bị hạn chế và tiềm ẩn nguy hiểm trong suốt thời gian diễn ra cuộc tập trận.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang nóng lên sau các tuyên bố cứng rắn từ cả Washington và Tehran.

Trả lời phỏng vấn của trang tin Axios hôm 26-1, Tổng thống Trump cho biết ông đã điều tới Trung Đông một “hạm đội lớn”, lớn hơn cả lực lượng đã tham gia vào chiến dịch tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1.

Tuy nhiên, ông Trump lưu ý rằng ngoại giao vẫn là một lựa chọn.

“Họ [Iran] muốn đạt được thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã gọi điện nhiều lần. Họ muốn đàm phán” - ông Trump nói với Axios.

Trước đó, ông Trump nhiều lần đe doạ tấn công Iran nếu chính quyền Tehran hành quyết những người biểu tình mà phương Tây mô tả là “ôn hoà”. Iran cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài giật dây và trực tiếp tham gia biểu tình.

Iran chưa bình luận về thông tin họ muốn đàm phán với Mỹ, song trước đó Tehran đã cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ và đồng minh có hành động quân sự chống lại Iran.

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Tướng Mohammad Pakpour hồi tuần trước tuyên bố lực lượng của ông đã ở trạng thái sẵn sàng cao nhất với “tay đặt trên cò súng”, đồng thời cảnh báo đích danh Mỹ và Israel nên tránh “những tính toán sai lầm”.