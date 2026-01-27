Ông Trump: Hạm đội lớn của Mỹ áp sát Iran 27/01/2026 10:26

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã điều một “hạm đội lớn” áp sát Iran, song vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran.

Ngày 26-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai một "hạm đội hùng hậu" gồm tàu chiến và các khí tài quân sự áp sát Iran, song khẳng định ngoại giao vẫn là một lựa chọn để giải quyết căng thẳng.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Axios, ông Trump nhận định tình hình với Iran vẫn đang "biến động khôn lường".

"Chúng tôi có một hạm đội hùng hậu ngay cạnh Iran. Còn lớn hơn cả ở Venezuela" - ông Trump nói, đề cập việc Mỹ tăng cường hải quân gần Caracas - động thái dẫn đến vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ cho rằng Tehran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận, với tuyên bố: "Họ đã gọi điện rất nhiều lần. Họ muốn đối thoại".

Nòng cốt của đợt tăng cường lực lượng này là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hiện được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đang hoạt động tại Trung Đông. Các tiêm kích F-15, F-35, máy bay tiếp nhiên liệu và hệ thống phòng không cũng đã được triển khai.

Tư lệnh CENTCOM - Đô đốc Brad Cooper đã tới Israel vào hôm 24-1 để thảo luận về các kế hoạch quân sự chung.

Ông Trump từ chối bình luận về các phương án quân sự cụ thể đang được xem xét nhằm vào Iran.

Theo các nguồn thạo tin, Tổng thống Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tấn công Iran. Trong tuần này, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục tham vấn với các cố vấn an ninh và được trình thêm những phương án quân sự mới.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Trump.

Đáp trả động thái quân sự của Mỹ, cuối tuần qua, Tướng Mohammad Pakpour thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép, đài RT đưa tin.

Ông tuyên bố IRGC đang "sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đã đặt trên cò súng" để bảo vệ đất nước, đồng thời tuyên bố sẽ gây ra những hậu quả "đau đớn" cho bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ hoặc Israel.

Tehran cũng cảnh báo Washington tránh "mọi tính toán sai lầm", cáo buộc Mỹ và Israel đã kích động tình trạng bất ổn nội bộ nghiêm trọng tại nước này.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi mới đây cho biết hơn 3.000 người đã thiệt mạng do "hành động khủng bố có chủ đích" trong những cuộc biểu tình bùng phát từ tháng 12 năm ngoái.