Ông Trump có động thái mới nhắm tới Cuba 18/02/2026 05:50

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thêm một năm sắc lệnh kiểm tra, bắt giữ tàu thuyền tới Cuba, tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp với lý do an ninh và nguy cơ di cư.

Theo Công báo Liên bang Mỹ (Federal Register), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-2 vừa gia hạn thêm một năm sắc lệnh cho phép bắt giữ và kiểm tra các tàu thuyền của Mỹ và nước ngoài có lịch trình di chuyển tới Cuba.

Trong văn bản công bố, phía Mỹ nêu rõ rằng chính phủ Cuba vẫn chưa chứng minh được việc sẽ cam kết không sử dụng vũ lực quá mức chống lại các tàu hoặc máy bay của Mỹ tham gia vào các hoạt động tưởng niệm hoặc biểu tình hòa bình ở phía bắc Cuba.

"Hơn nữa, việc tàu đăng ký tại Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh hải Cuba tiếp tục gây phương hại đến chính sách đối ngoại của Mỹ, do hành động này có thể tạo điều kiện cho một cuộc di cư ồ ạt từ Cuba" - tài liệu có đoạn.

"Chính sách của Mỹ vẫn nhất quán quan điểm rằng một cuộc di cư hàng loạt từ Cuba sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, thông qua việc gây xáo trộn hoặc đe dọa làm xáo trộn các mối quan hệ quốc tế của Washington" - tài liệu nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Vì những lý do nêu trên, ông Trump tuyên bố "tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp với Cuba và duy trì quyền kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động neo đậu, di chuyển của tàu thuyền", căn cứ Mục 202(d) của Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Mỹ.

Cuba chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo hãng thông tấn TASS, sắc lệnh nói trên ban đầu được ký vào năm 1996 bởi Tổng thống Bill Clinton, sau sự kiện Cuba bắn hạ 2 máy bay của tổ chức người di cư "Brothers to the Rescue" (Anh em Cứu nguy) có trụ sở tại TP Miami (bang Florida, Mỹ).

Năm 2004, sắc lệnh này bổ sung quy định cấm hỗ trợ tài chính và vật chất cho Cuba. Các lệnh cấm tiếp tục được mở rộng vào năm 2016 và 2018. Sắc lệnh này đã được gia hạn nhiều lần qua các năm.

Vào ngày 29-1, một sắc lệnh khác cũng đã được ký, cho phép Washington áp thuế lên hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba. Theo văn bản này, một tình trạng khẩn cấp đã chính thức được thiết lập tại Mỹ do những mối đe dọa được cho là xuất phát từ phía Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla đã lên án mạnh mẽ các biện pháp này.

Ông cho rằng chúng đe dọa đảo quốc này bằng một cuộc "phong tỏa hoàn toàn nguồn cung nhiên liệu", đồng thời "vi phạm mọi nguyên tắc thương mại quốc tế" và tạo ra những "điều kiện vô cùng khắc nghiệt" cho đời sống của người dân Cuba.

Về phía Washington, chính quyền này tuyên bố đang phối hợp với Havana về vấn đề phong tỏa năng lượng và cho biết thêm rằng các bên đang tiến gần đến một thỏa thuận.