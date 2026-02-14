VIDEO: Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Cuba, cột khói đen cao ngút 14/02/2026 06:26

(PLO)- Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Ñico López, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Cuba.

Chiều 13-2 xảy ra một vụ cháy với cột khói đen dày đặc tại nhà máy lọc dầu Ñico López ở vịnh cảng Havana (Cuba) nhưng may mắn, đám cháy đã được kiểm soát, theo đài France24.

Ñico López là một trong ba nhà máy lọc dầu đang hoạt động ở Cuba.

Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội và lời kể của một số nhân chứng với France24, đây là một vụ cháy quy mô lớn khi ngọn lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ bên kia bờ vịnh Havana. Lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường.

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Ñico López (Cuba) trong chiều 13-2. Ảnh: X/Rapid Report

Viết trên mạng xã hội X vào lúc 4 giờ 20 phút chiều 13-2 (giờ địa phương, tức 4 giờ 20 phút sáng 14-2 theo giờ Việt Nam), Bộ Năng lượng và mỏ Cuba cho biết “vụ cháy bùng phát chiều nay [13-2] tại một trong những nhà kho của nhà máy lọc dầu Ñico López đã được khống chế; nguyên nhân đang được điều tra”.

Không có thương vong về người.

Đám cháy tại nhà máy lọc dầu Ñico López (Cuba) đã được khống chế trong chiều 13-2. Ảnh: FACEBOOK/Irena Herrera

Một số bức ảnh cho thấy đám cháy xảy ra gần các bể chứa dầu của nhà máy, song không rõ thiệt hại cụ thể đối với cụm bể chứa. Giới chức Cuba chưa có tuyên bố cụ thể về thiệt hại.

Vụ cháy ở nhà máy lọc dầu Ñico López diễn ra trong bối cảnh Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ mà Mỹ áp đặt.