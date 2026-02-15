Mỹ nêu điều kiện giảm sức ép với Cuba 15/02/2026 05:55

(PLO)- Washington phát tín hiệu sẵn sàng giảm sức ép với Cuba nếu Havana mở cửa chính trị, kinh tế, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trầm trọng kéo dài.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg xuất bản ngày 14-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể xem xét giảm bớt các biện pháp gây sức ép - vốn đang ảnh hưởng đến tình hình năng lượng và đời sống tại Cuba - nếu Havana thực hiện các bước mở cửa về chính trị và kinh tế.

Ông Rubio nhận định mô hình kinh tế tập trung hiện tại của Cuba đang gặp nhiều thách thức.

Vị ngoại trưởng cho rằng Havana đang đối mặt "tình thế khó khăn" trong bối cảnh thiếu hụt các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP

Dù không tiết lộ chi tiết về chiến lược dài hạn của Mỹ, Ngoại trưởng Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng cung cấp thêm viện trợ nhân đạo.

Ông Rubio từ chối đưa ra lộ trình cụ thể của Mỹ đối với Cuba.

"Rõ ràng những vấn đề này cần không gian và thời gian để thực hiện phù hợp. Chắc chắn thiện chí mở cửa từ phía họ là một trong những tiền đề quan trọng" - ông Rubio nói.

Cuba chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hiện tại, các hoạt động dân sinh tại Cuba đang bị ảnh hưởng đáng kể sau những biến động chính trị tại Venezuela và việc Tổng thống Nicolas Maduro bị phía Mỹ bắt giữ vào đầu tháng 1.

Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đang gây áp lực lên hệ thống điện lưới và chuỗi cung ứng thực phẩm tại đảo quốc Caribe này. Một số hãng hàng không cũng tạm ngưng dịch vụ do khó khăn về nguồn nhiên liệu tại sân bay.

Về phía Havana, chính phủ nước này khẳng định luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ, song tuyên bố chủ quyền quốc gia và hệ thống chính trị là những vấn đề không thể mang ra đàm phán.