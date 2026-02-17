Mỹ-Philippines ra tuyên bố chung, nhắc tới eo biển Đài Loan, Nhật, ASEAN 17/02/2026 09:56

(PLO)- Tuyên bố chung Mỹ-Philippines tái khẳng định cam kết của hai bên về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn, trong đó đặc biệt nhắc tới một số điểm nóng.

Sau cuộc họp lần thứ 12 của cơ chế Đối thoại Chiến lược song phương Mỹ-Philippines hôm 16-2 tại thủ đô Manila (Philippines), hai nước đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết tái thiết lập năng lực răn đe trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhắc tới nhiều điểm nóng trong khu vực, theo hãng tin Indo-Asian News Service (IANS).

Tuyên bố chung nhấn mạnh rằng năm 2026 đánh dấu 80 năm Mỹ và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao, 75 năm xây dựng liên minh quân sự song phương, lại trùng với thời điểm Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong bối cảnh đó, phái đoàn hai bên đã thảo luận tại Manila về nhiều ưu tiên chung và riêng. Tuyên bố chung nêu rõ rằng cả Mỹ và Philippines “tái khẳng định tầm quan trọng của hoà bình và ổn định trên eo biển Đài Loan” và “kiên quyết phản đối bất kỳ hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”.

Đối thoại Chiến lược song phương Mỹ-Philippines lần thứ 12 diễn ra hôm 16-2 tại Manila (Philippines). Ảnh: INSTAGRAM/Bộ Quốc phòng Philippines



Hai nước đều “nhấn mạnh cam kết kiên định trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”.

Washington và Manila cũng cam kết phối hợp chặt chẽ về các ưu tiên chung của Manila khi Philippines làm Chủ tịch ASEAN và nhất trí tổ chức đối thoại ba bên ở cấp ngoại trưởng với Nhật.

Trong số các cam kết hợp tác Mỹ-Philippines trong năm 2026, nổi bật là việc Mỹ đăng cai Đối thoại cấp Bộ trưởng theo phương thức “2+2” lần thứ năm, hỗ trợ hiện đại hóa lực lượng vũ trang và Tuần duyên Philippines, tăng cường năng lực của Manila trong các vấn đề hàng hải, triển khai tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến của Mỹ tới Philippines.

Washington và Manila cũng nhất trí tăng cường và làm sâu sắc thêm hợp tác về năng lượng, gồm cả hạt nhân dân sự, cũng như khả năng phục hồi kinh tế và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hai bên nhấn mạnh quyết tâm chung trong phòng chống tội phạm quốc tế, trong đó có nạn buôn lậu ma túy và nhập cư bất hợp pháp.